El aumento confirmado de ANSES para un grupo puntual: rozará los $500.000 en septiembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuánto cobrarán y quiénes
A partir de este ajuste, el haber mínimo garantizado se fija en $428.591,22 para los titulares que cumplan con los requisitos normativos del organismo.
En el supuesto de que el Poder Ejecutivo confirme la continuidad del bono extraordinario en $70.000, los jubilados del piso prestacional alcanzarán una suma bruta total de $498.591,22 durante el noveno mes del año.
Para los jubilados cuyos ingresos superen el haber base fijado por el Estado, el sistema prevé la asignación de un suplemento proporcional. La liquidación de este concepto decrece en la medida en que la prestación principal escala hacia el tope establecido.
De confirmarse el valor máximo del bono, los titulares con un haber mensual de $440.000 recibirán un adicional de $58.591,22. Por su parte, quienes cuenten con una asignación de $450.000 percibirán un plus de $48.591,22.
Cuándo cobran los jubilados en septiembre
- Jubilados de la mínima
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 14 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 21 de septiembre
- Jubilados con haberes superiores a la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario