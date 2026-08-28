Las razones de Javier Milei y Luis Caputo que se esconden detrás de la fuerte licuación del Salario Mínimo

Pero el salario mínimo incidencia en el haber mínimo. que no puede ser nunca inferior al 82% del SMVM para aquello jubilados que reúnen requisitos puntuales de aportes. Para acceder a esta garantía de un mínimo equivalente al 82% del SMVM los jubilados deben haberse retirado con 30 años o más de aportes efectivos y sin usar moratorias.

así, una modificación del SMVM puede alterar la referencia con la cual se calcula ese complemento. Si el salario mínimo aumenta, también puede subir el parámetro sobre el que se analiza el 82% móvil de los beneficiarios alcanzados. Esto no significa que todos los jubilados pasan a cobrar automáticamente el 82% del nuevo salario mínimo. La garantía está destinada a un grupo que cumple requisitos de aportes y situación previsional.