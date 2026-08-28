Las razones de Javier Milei y Luis Caputo que se esconden detrás de la fuerte licuación del Salario Mínimo
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió más del 40% de su poder de compra.
Este viernes se reunirá el Consejo Nacional del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para definir el nuevo básico de referencia que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, perdió el 40% de su capacidad de compra. En la actualidad el SMVM es de apenas 376.800 pesos y cubre menos de una cuarta parte de la Canasta Básica Total para una familia integrada por dos adultos y dos niños que marca el piso por debajo del cual se cae en la pobreza.
Para mantener el mismo poder compra que tenía al momento del desembarco del tándem Milei-Caputo en la Casa Rosada el SMVM debería ser hoy de 995 mil pesos. Detrás de la deliberada decisión del gobierno libertario de derrumbarlo se encuentra su obsesión por la motosierra y por sostener el equilibrio fiscal.
Es que la evolución del SMVM tiene implicancias directas en las jubilaciones y pensiones no contributivas que paga todos los meses la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
La prestación con el vínculo más directo es el seguro o Prestación por Desempleo. La propia convocatoria al Consejo establece que, junto con el SMVM, deberán determinarse sus montos mínimo y máximo. La legislación prevé que estos valores sean tratados por el mismo organismo encargado de fijar el salario mínimo. La última escala oficial había establecido para agosto un salario mínimo de 376.600 pesos y ese valor se usa como referencia para el máximo de la Prestación por Desempleo.
Aunque las jubilaciones, pensiones, AUH y AUE no aumentan automáticamente cada vez que sube el salario mínimo sí se tiene en cuenta para establecer un piso por debajo del cual no puede estar el haber mínimo jubilatorio. En el caso de las jubilaciones y pensiones, los haberes se ajustan todos los meses de manera automática siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos mese de rezago.
Pero el salario mínimo incidencia en el haber mínimo. que no puede ser nunca inferior al 82% del SMVM para aquello jubilados que reúnen requisitos puntuales de aportes. Para acceder a esta garantía de un mínimo equivalente al 82% del SMVM los jubilados deben haberse retirado con 30 años o más de aportes efectivos y sin usar moratorias.
así, una modificación del SMVM puede alterar la referencia con la cual se calcula ese complemento. Si el salario mínimo aumenta, también puede subir el parámetro sobre el que se analiza el 82% móvil de los beneficiarios alcanzados. Esto no significa que todos los jubilados pasan a cobrar automáticamente el 82% del nuevo salario mínimo. La garantía está destinada a un grupo que cumple requisitos de aportes y situación previsional.
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