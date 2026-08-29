Jubilaciones y pensiones ANSES de septiembre 2026: nuevos haberes y simulador online
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo utilizar el simulador online para calcular el haber de septiembre
Seleccioná tu tipo de prestación o ingresá un monto particular para conocer el desglose entre el haber base, el bono extraordinario y el total final acreditado en tu cuenta bancaria.
Los nuevos montos ANSES septiembre 2026
El organismo previsional confirmó los valores que percibirán los distintos grupos de beneficiarios, durante septiembre 2026, el noveno mes del año:
- Jubilación mínima: el básico asciende a $428.633,20. Con la incorporación del bono de $70.000, el importe final alcanza los $498.633,20.
- PNC para Madres de 7 hijos: perciben el equivalente a una jubilación mínima ($428.633,20), por lo que con el bono cobran $498.633,20.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico es de $342.906,56 (80% de la mínima) y, al sumar el refuerzo completo, el total llega a $412.906,56.
- Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad: se ubica en $300.043,24 (70% del haber mínimo); con el bono totaliza $370.043,24.
- Pensión No Contributiva (PNC) por Vejez: percibe un básico de $300.043,24 y alcanza los $370.043,24 con el refuerzo.
- Haber máximo jubilatorio: el tope del sistema previsional se fijó en $2.884.295,54 mensuales (sin bono extraordinario).
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