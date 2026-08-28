ANSES: a quiénes les falta cobrar el haber de agosto 2026 y cuánto les corresponde
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará con la entrega de un bono variable para jubilados que cumplan con un determinado requisito.
Se confirmó su calendario de pagos para agosto 2026. Además, el organismo anunció un aumento del 1,89%, correspondiente al dato de la inflación de junio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.
Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto
- Jubilación mínima: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $405.820,74 ($335.820,74 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $363.843,15 ($293.843,15 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión para Madres de 7 hijos: $489.775,93 ($419.775,93 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.772.298,06 a $2.824.694,49
- La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $150.848 por cada menor a cargo.
- La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en$491.173
- La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los$75.433.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de agosto 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de agosto
- DNI terminados en 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2: 12 de agosto
- DNI terminados en 3: 13 de agosto
- DNI terminados en 4: 14 de agosto
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
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