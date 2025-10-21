El Banco Central tuvo que intervenir: vendió más de USD$40 millones en otro día de volatilidad cambiaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) se vio forzada a intervenir en el mercado este martes, marcando su primera participación activa en más de un mes. El objetivo fue contener la presión alcista sobre la divisa estadounidense. Cabe señalar que el dólar oficial minorista escaló $20, cerrando a $1515 en el Banco Nación. El mayorista, por su parte, subió $15 y terminó la jornada en $1490,50, casi rozando el límite de la banda cambiaria.