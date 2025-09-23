El Banco Mundial reforzará su respaldo a la Argentina con un gran paquete económico

La estrategia oficial apunta a consolidar una transición hacia un modelo de mayor apertura y dinamismo económico, con el desafío inmediato de cumplir con los vencimientos de deuda previstos para 2026 con los acreedores privados. En ese marco, el respaldo del organismo multilateral constituye un alivio financiero, pero también un voto de confianza internacional hacia el rumbo elegido por la actual gestión.

Con esta decisión, la Argentina suma un nuevo capítulo en su histórica relación con el Banco Mundial, que desde hace décadas participa de proyectos de infraestructura, energía y desarrollo social en el país. Ahora, la apuesta está en que los fondos frescos logren traducirse en inversión productiva y en un impulso concreto para sectores estratégicos de la economía.