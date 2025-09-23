Ocho de cada 10 argentinos no llega a mitad de mes: el salario se termina a dos semanas de cobrar
El costo de vida aumentó más de lo que consta en los rubros monitoreados para medir la inflación. El 86% de los trabajadores no cubre sus necesidades básicas.
No hay tasas de interés ni obligaciones negociables (ON) que tengan atractivo para ahorrar cuando no existen los fondos para invertir. Tal es el escenario en el caso de ocho de cada 10 personas consultadas en una encuesta reciente, que dijeron que sus salarios sólo duran una quincena del mes.
El 86% de los participantes de la encuesta de la plataforma de empleos Bumeran aseguró que no llega a cubrir sus necesidades básicas y que a las dos semanas de cobrar que quedaron sin sueldo, y el 58% dijo que su poder adquisitivo se redujo en los últimos meses.
Aunque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) haya informado una inflación del 1,9% en agosto de 2025, y un acumulado del 19,5%, esas cifras chocaron con las respuestas de los trabajadores consultados, que están insertos en el mercado laboral argentino.
De hecho, seis de cada 10 personas encuestadas aseguró que su situación económica empeoró en los últimos meses, mientras que un 32% dijo que sigue igual y sólo un 10% mejoró en sus números.
"Estos datos abren el interrogante sobre si los ajustes salariales son realmente suficientes para acompañar el costo de vida y garantizar condiciones acordes para los trabajadores", señaló Federico Barni, CEO de Bumeran, tras la publicación del informe.
Por de pronto, el 43% de las personas que viven de sus salarios consideró que el alquiler de una vivienda es su mayor desembolso mensual; el 30% señaló que los alimentos se llevan ese puesto; el 12% se refirió al pago de deudas como primer gasto fijo mensual; el 5% puso la educación primero en la lista de gastos; el 3%, el transporte, al igual que un 3% en la salud; el 2% otros gastos, el 1% la vestimenta y otro 1%, en la recreación.
La crisis de los salarios en Argentina se siente desde principios de año y para mayo el 91% de las familias argentinas se habían endeudado, como consta en un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).
Además, un 58% de las deudas con tarjetas de crédito en mayo de 2025 correspondía a la compra de alimentos y otros productos básicos, lo que explicaría el estancamiento de las ventas minoristas en rubros no escenciales.
A nivel regional, Bumeran informó que el 92% de los encuestados en Panamá reportó que no llega a cubrir sus necesidades básicas (ítems como alimentos, vivienda, medicamentos, vestimenta o transporte), y Ecuador quedó en tercer lugar, con un 89% de trabajadores en la misma situación.
