Ocho de cada 10 argentinos no llega a mitad de mes: el salario se termina a dos semanas de cobrar

Por de pronto, el 43% de las personas que viven de sus salarios consideró que el alquiler de una vivienda es su mayor desembolso mensual; el 30% señaló que los alimentos se llevan ese puesto; el 12% se refirió al pago de deudas como primer gasto fijo mensual; el 5% puso la educación primero en la lista de gastos; el 3%, el transporte, al igual que un 3% en la salud; el 2% otros gastos, el 1% la vestimenta y otro 1%, en la recreación.

La crisis de los salarios en Argentina se siente desde principios de año y para mayo el 91% de las familias argentinas se habían endeudado, como consta en un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).

Además, un 58% de las deudas con tarjetas de crédito en mayo de 2025 correspondía a la compra de alimentos y otros productos básicos, lo que explicaría el estancamiento de las ventas minoristas en rubros no escenciales.

A nivel regional, Bumeran informó que el 92% de los encuestados en Panamá reportó que no llega a cubrir sus necesidades básicas (ítems como alimentos, vivienda, medicamentos, vestimenta o transporte), y Ecuador quedó en tercer lugar, con un 89% de trabajadores en la misma situación.