Eros Ramazzotti habló de su acoso a Evangelina Anderson en Italia: qué dijo

Por parte, Majo Martino, amiga de la modelo, explicó que ellas fueron invitadas a pasar la tarde en la casa del cantante italiano, donde fueron recibidas por él: “Nos invitó a comer a su casa, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”.

Sobre las imágenes que circularon, aclaró: "Ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”.

El insólito tour que emprendió Evangelina Anderson con sus amigas por Milán

Separada de Martín Demichelis, Evangelina Anderson parece decidida a no mirar atrás y decidió lanzarse a la aventura. El destino: una travesía que la lleva por distintos paisajes y emociones.

Primero, México, luego Alemania; ahora, la ruta termina en Milán, Italia. ¿Por qué allí? La respuesta es clara: la reconocida Semana de la Moda. La cita está marcada en el calendario para el martes 23 y Anderson no piensa perdérsela. Es el tipo de evento que cualquier amante del diseño anhela presenciar.

Durante su estancia, la modelo está acompañada por Celeste Paternó, Majo Martino y la hermana de ella. Con estas mujeres, la aventura se enriquece: risas compartidas, escenas cotidianas, fotos detenidas en el tiempo. La travesía suma un nombre más: la empresaria inmobiliaria Milca Gili, cuyos gestos y anécdotas se convierten en el motor de nuevas sorpresas.

A través de sus redes sociales, Anderson le ofrece a sus seguidores la intimidad de su día a día en la ciudad italiana. La impactante vista desde su departamento, la selección minuciosa de cada uno de sus outfits, los comentarios que elogian o cuestionan, todo queda expuestos bajo el escrutinio público.

Pero sin dudas lo que más llamó la atención en las últimas horas fue uno de los outfits elegidos por la modelo. La primera imagen detiene el tiempo. Vestida de un profundo terciopelo burdeos, posa frente a un piano negro de cola bajo la luz tenue. Su vestido —ajustado, con detalles de encaje en el escote y las mangas desmontables— realza la postura serena y decidida del rostro. La mirada directa, poderosa.

En la segunda imagen, gira apenas el cuerpo. Su perfil se acompaña de una media sonrisa, la cabeza inclinada hacia atrás, el cabello suelto peinando el aire. Los encajes vuelven a destacar sobre la piel, las transparencias juegan a mezclar vulnerabilidad y seguridad en una misma silueta.