El Banco Nación habilitó un nuevo sistema para tramitar créditos hipotecarios 100% online

“El sistema ofrece una selección de viviendas previamente controladas y listas para recibir financiamiento”, explicó el banco en un comunicado.

La única instancia presencial en todo el trámite es la firma de la escritura, que se realiza en la sucursal seleccionada por el cliente. El resto del proceso, desde la postulación inicial hasta la aprobación, se concentra en el entorno digital, lo que busca reducir los plazos y simplificar el acceso a la vivienda propia.

crédito de vivienda

La entidad resaltó además que esta transformación responde a una demanda de mayor agilidad, federalización y transparencia en el sector.

Créditos hipotecarios en alza

El mercado del crédito hipotecario tuvo un verdadero crecimiento el año pasado. Según dio a conocer un informe elaborado por First Capital Group, los créditos hipotecarios, incluidos los ajustables por inflación/UVA, registraron durante 2025 el mayor crecimiento porcentual de todo el sistema de préstamos en pesos al sector privado.

Al final de diciembre, el stock total de esta línea de financiamiento alcanzó los 6,5 billones de pesos. Ese nivel implicó un crecimiento interanual nominal del 258,8% y un avance real del 173,9%. De acuerdo con el relevamiento, se trató además del único segmento que logró superar en términos reales el crecimiento observado durante 2024, por lo que fue catalogado como el más dinámico del año, con una expansión que no tuvo comparación con el resto de las líneas de financiamiento.

El reporte detalló además que la evolución a lo largo del año no fue pareja. De hecho, 2025 mostró una fuerte expansión en los primeros meses, con una desaceleración progresiva hacia el cierre. Esto fue efecto de la volatilidad económica que generaron las Elecciones Legislativas entre septiembre y octubre del año pasado.

Este crecimiento, no obstante, debe analizarse teniendo en cuenta el punto de partida. Según pormenorizó el informe, los créditos hipotecarios representan actualmente alrededor del 5% del total de préstamos en pesos al sector privado. Esa participación refleja que, pese al fuerte avance registrado durante el año, el segmento continúa teniendo un peso reducido dentro del sistema financiero.