ARCA: el procedimiento para obtener la devolución por compras en el exterior

ARCA

Otro punto a tener en cuenta es que, si surgen nuevas percepciones mientras el trámite está en curso, la validación puede extenderse aún más. Las retenciones correspondientes a diciembre no figuran de inmediato, ya que los bancos y agentes de percepción las informan más tarde. Por eso, esos pedidos recién se habilitan a partir de mediados de enero.

Empleados en relación de dependencia

Quienes trabajan en relación de dependencia deben gestionar la devolución a través del Siradig, cuyo vencimiento anual es el 31 de marzo. Si el empleado está alcanzado por Ganancias o Bienes Personales, también puede informar las percepciones en la declaración jurada anual, que se presenta en junio.

Si las percepciones no se cargan dentro de los plazos, el empleador no hará la devolución. En ese caso, el reintegro solo puede recuperarse mediante la declaración jurada general, usando el sistema SIAP, dentro del apartado Devoluciones y/o Transferencias. Sí, más vueltas, pero la plata vuelve.