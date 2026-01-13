Preocupante parte médico de Bastián Jerez, el nene accidentado en Pinamar: "No logran estabilizarlo"
El desalentador informe indica que el niño de 8 años continúa en "estado crítico" luego del impacto de una UTV (en la cual iba a bordo) y una camioneta.
Debido a la gravedad de su cuadro clínico, el menor accidentado en un UTV en Pinamar, Bastián Jerez, permanece internado sin posibilidad de ser trasladado. Según el reporte más reciente de los médicos, el niño ya ha pasado por dos intervenciones quirúrgicas a raíz de las complicaciones derivadas del choque.
El informe emitido por el Hospital Municipal de Pinamar detalla que el paciente requiere asistencia respiratoria mecánica y presenta inestabilidad hemodinámica. Al ingresar al centro de salud, los profesionales detectaron una hemorragia intraabdominal que obligó a una operación inmediata.
Respecto a la intervención, el parte médico especificó: "Durante el procedimiento se evidenció rotura hepática y compromiso de grandes vasos, realizándose packing para contención de la hemorragia. En el transcurso de la cirugía se efectuó la transfusión de cuatro unidades de glóbulos rojos y plasma".
Y añadieron en torno a la salud del menor: "Posteriormente, el paciente permaneció internado en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con persistencia de inestabilidad hemodinámica, sin condiciones para su traslado. En el día de la fecha, ante la persistencia de inestabilidad hemodinámica, el servicio de cirugía decidió su reingreso a quirófano, realizándose recambio del packing de contención hepática. La exploración quirúrgica resultó negativa para sangrado activo".
"Actualmente, el paciente continúa internado en estado crítico en UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado. En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad; por el momento, continúa sin criterios para traslado", informaron desde el centro de salud de la ciudad balnearia.
Finalmente, indicaron: "El Hospital de Pinamar mantiene contacto y asesoramiento permanente con el servicio de terapia intensiva pediátrica de referencia provincial, y se realiza acompañamiento y contención psicológica a la familia".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario