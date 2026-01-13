Preocupante parte médico de Bastián Jerez, el nene accidentado en Pinamar: "No logran estabilizarlo"

"Actualmente, el paciente continúa internado en estado crítico en UTI y aún no se encuentra en condiciones de ser trasladado. En cuanto su condición clínica lo permita y ante la mínima estabilidad que garantice un traslado seguro, se evaluará de manera inmediata su derivación a un centro de mayor complejidad; por el momento, continúa sin criterios para traslado", informaron desde el centro de salud de la ciudad balnearia.