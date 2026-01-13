El dramático pedido de la abuela del nene que está grave tras el choque en Pinamar

“Oremos todos juntos. B. ingresa a quirófano otra vez. Hagamos tan fuerte nuestra oración para que se nos conceda el milagro”, pidió su abuela.

Por su parte, Montes indicó que, si bien estaba previsto el traslado del menor en helicóptero sanitario a Mar del Plata, dado la gravedad del cuadro no pudo ser trasladado.

El choque múltiple ocurrió el lunes por la tarde en la intersección de Libertador y Ameghino, en la zona de La Frontera, e involucró a un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, una camioneta Volkswagen Amarok blanca, y a otro UTV negro y rojo CAN-AM manejado por una mujer de 25 años.

Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones para determinar las causas exactas de la colisión frontal. El foco de la investigación está puesto en establecer si los vehículos circulaban por áreas permitidas y si se respetaban las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en la arena, un tema que suele generar controversia y controles estrictos durante el verano.

Por el momento, se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución del menor, mientras que los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración sobre lo ocurrido.