El dramático pedido de la abuela del nene que está grave tras el choque en Pinamar
El menor de ocho años tuvo que ser operado luego de un brutal choque en La Frontera entre una camioneta Amarok y un UTV.
Un nene de ocho años resultó gravemente herido y permanece internado en terapia intensiva luego de que el vehículo tipo UTV en el que viajaba chocara contra una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera, Pinamar.
Según confirmó Francisco Montes, secretario de Gobierno de Pinamar, el menor llegó al hospital con hemorragia abdominal y una lesión en el hígado, por lo que tuvo que ser intubado y operado de urgencia. El hombre que lo acompañaba en el UTV también recibió atención médica por las lesiones sufridas. Ambos se encontraban de vacaciones y viven en el partido bonaerense de Moreno.
En el hecho también resultaron heridas dos nenas que viajaban en los otros vehículos involucrados. Una presentó lesiones leves mientras que la otra sufrió fractura de maxilar y fue derivada al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.
“Pido cadena de oración por mi nieto B.J., está peleando por su vida, sufrió un grave accidente junto a su papá en Pinamar”, escribió Bettiana, la abuela del nene en sus redes sociales y, acompañando el posteo con una foto del menor, añadió: “Vamos B.! Que sos más que fuerte, papito”.
Según indicó, este martes iba a ser intervenido quirúrgicamente nuevamente en el hospital de Pinamar, donde ayer fue trasladado en ambulancia en estado inconsciente y grave luego de que se le realizaran maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
“Oremos todos juntos. B. ingresa a quirófano otra vez. Hagamos tan fuerte nuestra oración para que se nos conceda el milagro”, pidió su abuela.
Por su parte, Montes indicó que, si bien estaba previsto el traslado del menor en helicóptero sanitario a Mar del Plata, dado la gravedad del cuadro no pudo ser trasladado.
El choque múltiple ocurrió el lunes por la tarde en la intersección de Libertador y Ameghino, en la zona de La Frontera, e involucró a un UTV de la marca CAN-AM, conducido por un hombre de 30 años, una camioneta Volkswagen Amarok blanca, y a otro UTV negro y rojo CAN-AM manejado por una mujer de 25 años.
Las autoridades policiales y judiciales iniciaron las actuaciones para determinar las causas exactas de la colisión frontal. El foco de la investigación está puesto en establecer si los vehículos circulaban por áreas permitidas y si se respetaban las normas de seguridad obligatorias para el tránsito en la arena, un tema que suele generar controversia y controles estrictos durante el verano.
Por el momento, se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución del menor, mientras que los conductores de ambos vehículos quedaron a disposición de la justicia para prestar declaración sobre lo ocurrido.
