Según Indec, la inflación de diciembre fue del 2,8%: en cuánto quedó el IPC anual

Otros rubros y sus aumentos:

Recreación y cultura: 2,5%

Salud: 2,1%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2%

Prendas de vestir y calzado: 1,1%

Educación: 0,4%

La reacción inmediata de Luis Caputo

En redes sociales, el ministro de Economía destacó que la inflación de 2025 es "la más baja de los últimos 8 años".

Y añadió: "De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".

"El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", concluyó.

