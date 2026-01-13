Según Indec, la inflación de diciembre fue del 2,8%: en cuánto quedó el IPC anual
Lejos de "ser historia" como dice el gobierno de Javier Milei, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a quedar por encima de las expectativas libertarias.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%, muy alejado del relato del gobierno de Javier Milei al respecto de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) "desaparecería" en algún momento.
De esta manera, el IPC marca un ascenso por séptimo mes consecutivo, dejando a la inflación total de 2025 en 31,5%, lo que representa una desaceleración de más de 80 puntos respecto al 117,8% con el que había cerrado el 2024. De todos modos, este dato sigue sin ser lo esperado por la gestión libertaria que sueña con la inflación cero.
Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en diciembre 2025
El rubro que más aumentó en diciembre 2025 fue Transporte, con una suba de 4%. A esta área de la economía, le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento de 3,4% y Comunicación con un ascenso de 3,3%.
Seguidamente, se ubica Restaurantes y hoteles con un 3,2% de suba, y Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,1%. En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco se ubicó en el mismo porcentaje que el dato general de inflación, mientras que Bienes y servicios varios ascendió un 2,6%.
Otros rubros y sus aumentos:
- Recreación y cultura: 2,5%
- Salud: 2,1%
- Equipamiento y mantenimiento del hogar: 2%
- Prendas de vestir y calzado: 1,1%
- Educación: 0,4%
La reacción inmediata de Luis Caputo
En redes sociales, el ministro de Economía destacó que la inflación de 2025 es "la más baja de los últimos 8 años".
Y añadió: "De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2".
"El programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación. Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez", concluyó.
