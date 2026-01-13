Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo: al menos seis heridos
Fue en el primer piso, donde funcionan consultorios. Tres personas fueron hospitalizadas.
El cielorraso de un centro médico ubicado en el barrio de Palermo se vino abajo esta mañana, dejando un saldo de seis heridos según informó el SAME. Unas 40 personas fueron evacuadas.
Ocurrió en un centro médico de la obra social OSECAC, en Medrano al 1164, entre Cabrera y Gorriti. De acuerdo al reporte del SAME, dos placas de durlock del primer piso se cayeron sobre una sala de espera donde había unas once personas.
Según informaron los Bomberos Voluntarios, cinco mujeres adultas y un hombre mayor fueron atendidos en el lugar por diversas heridas. Luego fueron trasladados a los siguientes centros de salud porteños: hospital Durand, Ramos Mejía, Fernández y Rivadavia.
De acuerdo a las primeras imágenes que trascendieron tras el incidentes, el cielorraso destrozó un escritorio y unas sillas que se encontraban en el lugar.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló que recibieron el llamado a las 9.15 por el desplome de un techo del consultorio externo de la planta baja. “Había casi 40 personas, de las cuales seis tuvieron que ser sacadas de abajo del techo por los Bomberos y médicos de triage. Fueron trasladadas con traumatismos de cráneo”, detalló.
Valentín, un vecino de la zona, habló con TN y contó que se escuchó "un gran estruendo" desde la calle. "Bajé a comprar unas cosas, ya que estoy a la vuelta. Se escuchó el ruido y en menos de dos minutos escucho una sirena. Pensé que era una explosión de gas. Me acerqué para ver en qué se podía ayudar. Le comenté a un bombero lo que estaba viendo y ellos entraron", contó.
Hay un corte total de tránsito en Medrano y Cabrera, pero el resto de la zona ya está liberada aunque con demoras persistentes. Ahora los investigadores iniciaron las pericias para determinar los motivos detrás del desprendimiento. No hay víctimas fatales. Si bien los vecinos señalaban una obra en construcción ubicada en el lugar, bomberos descartaron esa posibilidad.
