Se derrumbó el techo de un centro médico en Palermo: al menos seis heridos

Valentín, un vecino de la zona, habló con TN y contó que se escuchó "un gran estruendo" desde la calle. "Bajé a comprar unas cosas, ya que estoy a la vuelta. Se escuchó el ruido y en menos de dos minutos escucho una sirena. Pensé que era una explosión de gas. Me acerqué para ver en qué se podía ayudar. Le comenté a un bombero lo que estaba viendo y ellos entraron", contó.

Hay un corte total de tránsito en Medrano y Cabrera, pero el resto de la zona ya está liberada aunque con demoras persistentes. Ahora los investigadores iniciaron las pericias para determinar los motivos detrás del desprendimiento. No hay víctimas fatales. Si bien los vecinos señalaban una obra en construcción ubicada en el lugar, bomberos descartaron esa posibilidad.