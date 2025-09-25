El bloque liderado por Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto para que Luis Caputo comparezca ante el Congreso

“Transcurridos 10 días hábiles y antes de los 30 días hábiles de la presentación indicada en el párrafo precedente, el Ministro de Economía de la Nación o el área que en el futuro lo reemplace deberá comparecer personalmente por ante la Comisiones de Presupuesto del Congreso de la Nación para detallar los lineamientos del proyecto presentado y dar respuesta, en el acto, a las preguntas y/u observaciones de los Senadores y Diputados que conformen dichas comisiones. Ello, a los efectos de agilizar la tarea legislativa y facilitar la sanción de la Ley de Presupuesto General”, indica el único artículo de la iniciativa.