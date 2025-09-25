Así fue el allanamiento a la casa donde encontraron los cuerpos de las chicas asesinadas en Florencio Varela
Las tres jóvenes fueron encontradas sin vida durante la madrugada del miércoles. Hay cuatro personas detenidas por "homicidio agravado".
Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez –las primeras dos de 20 años, la última de 15– fueron encontradas sin vida durante la madrugada del miércoles en una casa en Florencio Varela. Por el triple crimen, hasta el momento hay cuatro detenidos. Dos mujeres, de 28 y 19 años, y dos hombres, de 25 y 18 años.
Los tres cadáveres fueron localizados en una propiedad del sur del conurbano bonaerense. La casa se sitúa en la intersección de las calles Jáchal y Chañar, en el partido de Florencio Varela. Esta ubicación no es casual. Se encuentra en la misma área donde los sistemas de geolocalización detectaron la última señal emitida por el teléfono celular de una de las víctimas.
El informe de la empresa de telefonía precisó que el aparato tuvo actividad el viernes a las 23.14. La conexión se estableció con una antena de servicio ubicada en la calle Malta al 400, en el barrio Santa Rosa. Dicha pista tecnológica fue fundamental para que los policías bonaerenses concentraran la búsqueda en esa zona específica y dieran con el domicilio del hallazgo.
Cuál es la principal hipótesis del crimen
La principal línea de investigación apunta a una venganza vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Las fuentes del caso señalan que el crimen podría ser una represalia atribuida a una organización liderada por un traficante de nacionalidad peruana que actualmente permanece prófugo de la Justicia.
El estado en que se encontraron los restos refuerza esta teoría. “Los cuerpos estaban descuartizados”, afirmó una fuente con acceso al expediente. El fiscal a cargo de la causa, Gastón Duplaá, junto a los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza, trabaja para establecer las conexiones entre las víctimas y el presunto autor intelectual del hecho.
El mensaje mafioso que los asesinos dejaron en los cuerpos de las víctimas
La trama del triple crimen narco apunta a una “mexicaneada” que, como represalia, tuvo un mensaje mafioso. La sospecha es que una o dos de las chicas se habrían quedado con cuatro kilos de cocaína o 100 mil dólares.
Las víctimas fueron violadas y ejecutadas brutalmente. “Este es un crimen narco con un mensaje mafioso. A una de ellas le cortaron la mano y a otra le abrieron la panza como si fuera una mula”, señaló un investigador.
Las torturaron durante tres horas, las violaron y las descuartizaron. “El Jefe” ordenó que las grabaran para que el mensaje mafioso sea hacia adentro y hacia afuera. La Justicia busca a un capo narco peruano que opera en la villa 1-11-14, pero sospecha que ya estaría fuera del país. “Vamos a hacer allanamientos toda la noche. Perseguimos a los cabecillas de la organización”, dijo a TN una fuente cercana a la investigación. La Justicia ordenó tres allanamientos en la villa 21-24 Zabaleta.
