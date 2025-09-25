Así fue el allanamiento a la casa donde encontraron los cuerpos de las chicas asesinadas en Florencio Varela

El estado en que se encontraron los restos refuerza esta teoría. “Los cuerpos estaban descuartizados”, afirmó una fuente con acceso al expediente. El fiscal a cargo de la causa, Gastón Duplaá, junto a los detectives de la Dirección de Investigaciones (DDI) de La Matanza, trabaja para establecer las conexiones entre las víctimas y el presunto autor intelectual del hecho.

El mensaje mafioso que los asesinos dejaron en los cuerpos de las víctimas

La trama del triple crimen narco apunta a una “mexicaneada” que, como represalia, tuvo un mensaje mafioso. La sospecha es que una o dos de las chicas se habrían quedado con cuatro kilos de cocaína o 100 mil dólares.

Las víctimas fueron violadas y ejecutadas brutalmente. “Este es un crimen narco con un mensaje mafioso. A una de ellas le cortaron la mano y a otra le abrieron la panza como si fuera una mula”, señaló un investigador.

Las torturaron durante tres horas, las violaron y las descuartizaron. “El Jefe” ordenó que las grabaran para que el mensaje mafioso sea hacia adentro y hacia afuera. La Justicia busca a un capo narco peruano que opera en la villa 1-11-14, pero sospecha que ya estaría fuera del país. “Vamos a hacer allanamientos toda la noche. Perseguimos a los cabecillas de la organización”, dijo a TN una fuente cercana a la investigación. La Justicia ordenó tres allanamientos en la villa 21-24 Zabaleta.