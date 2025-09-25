Así es por dentro la casa de Florencio Varela donde mataron a Brenda, Lara y Morena
Las tres chicas fueron torturadas antes de ser asesinadas; según el ministro de Seguridad bonaerense, la sesión del tormento fue transmitida en vivo por redes sociales.
El crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela, conmociona al país y a medida que pasan las horas, los detalles son cada vez más escalofriantes.
Las jóvenes, que estuvieron desaparecidas durante cinco días, fueron halladas en una casa discreta, en una calle de tierra, al borde del barrio. La escena generó conmoción en los vecinos, que aún intentan entender cómo pudo ocurrir algo así en una zona que describen como segura, donde todos se conocen y rara vez hay sobresaltos.
La vivienda en la que fueron encontrados los cuerpos está ubicada en el barrio Mayol, en Florencio Varela, en una zona atravesada por calles de tierra, fábricas y galpones, con pocos registros de videovigilancia. Allí, sobre la calle San Nicolás, se desarrolló un intenso operativo policial que incluyó la participación de la Policía Científica y peritos forenses.
Según se informó, los cuerpos fueron hallados descuartizados dentro de una vivienda que, hasta hace poco, pasaba prácticamente inadvertida para muchos vecinos.
La casa, descrita por los vecinos como un lugar silencioso y sin movimiento visible, se encuentra en un área que, pese a sus limitaciones en materia de infraestructura urbana, es considerada segura por quienes viven allí desde hace años.
Según su descripción, la calle San Nicolás —en la que se encuentra la vivienda peritada— conecta con dos avenidas y es transitada a diario por personas que se dirigen a distintos puntos de Florencio Varela.
Los vecinos relevaron que la vivienda había comenzado a ser habitada hacía aproximadamente cuatro o cinco meses por personas que, de acuerdo al relato de algunos residentes, serían de nacionalidad peruana. No obstante, esa información aún no fue confirmada de forma oficial. Antes, vivió allí una pareja durante cinco años; tras su separación, la propiedad fue puesta en alquiler a nuevos inquilinos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario