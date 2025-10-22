Preocupación en la Línea C: detectaron la presencia de humo en la estación Avenida de Mayo
Fuentes oficiales confirmaron que no hubo principio de incendio y que se activó el protocolo de seguridad para descartar cualquier riesgo. Ya opera con normalidad.
Momentos de tensión se vivieron este miércoles en la Línea C del subte porteño, cuando la estación Avenida de Mayo debió ser evacuada debido a la presencia de humo. La situación motivó la interrupción temporal del servicio mientras las fuerzas de seguridad y los equipos técnicos verificaban el origen del episodio.
Ante versiones que hablaban de un posible principio de incendio, este medio pudo confirmar que no se registró fuego en el lugar. De acuerdo con la información obtenida, el humo pudo haber provenido de una rejilla de ventilación en superficie en las instalaciones del subte, lo que igualmente obligó a aplicar el protocolo de emergencia previsto para estos casos.
El procedimiento activado contempló el ingreso de efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de Bomberos, encargados de recorrer los túneles y revisar las zonas operativas para detectar o descartar cualquier situación irregular. Mientras tanto, el servicio permaneció interrumpido y los pasajeros fueron guiados hacia la superficie de manera preventiva.
Tras las inspecciones, se confirmó que no hubo daños materiales ni personas afectadas, y el servicio fue restablecido una vez garantizadas las condiciones de seguridad. Ya opera en forma completa entre cabeceras. El hecho volvió a poner en primer plano la importancia de los protocolos de actuación inmediata ante cualquier indicio de humo o desperfecto en la red de subterráneos.
