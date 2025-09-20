Comprá campeón: el video de Caputo y Sturzenegger huyendo con dólares de los argentinos que es viral en redes
Un video generado con inteligencia artificial que muestra a Luis Caputo y Federico Sturzenegger rodeados de dólares del FMI se viralizó en redes sociales.
Luis Caputo y Federico Sturzenegger son los ejemplos perfectos sobre lo que es ser "casta", vivir del Estado, y pese a sus desaguisados y ser responsables directos de las últimas grandes crisis económicas de los argentinos de alguna manera se las arreglan para volver a arruinar a los habitantes del país, esta vez de la mano del presidente Javier Milei.
En los últimos días se hizo viral un video, realizado con Inteligencia Artificial, donde se lo puede ver a un supuesto Toto Caputo huyendo con dólares y luego brindando en una isla desierta con su socio Sturzenegger.
El video comenzó a circular en X, ex Twitter, pero rápidamente saltó a las otras redes sociales y cierra con el supuesto ministro afirmando "lo hicimos una vez más, campeón....".
El "campeón" tiene que ver con la frase de Caputo, quién insólitamente le recomendó a los argentinos a comprar dólares porque estaban baratos.
"Hay una cosa muy obvia: el dólar flota -NDLR: NO FLOTA MÁS-. Si tenés pesos y el tipo de cambio flota, y vos sabés que está baratísimo, comprá, no te la pierdas campeón”, aseguró, irónico y confiado, ante un auditorio de 700 ejecutivos reunidos ayer en el cierre del Summit IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral. Hoy esa frase le juega en contra.
El video viral en redes
Los antecedentes de Luis Caputo
Luis Caputo fue ministro de Finanzas de Mauricio Macri entre 2015 y 2017, donde estuvo al frente de la colocación récord de deuda en los mercados internacionales. Luego, en 2018, asumió como presidente del Banco Central (BCRA) en medio de la crisis cambiaria que derivó en el pedido de auxilio al FMI por un préstamo de 57.000 millones de dólares, el más grande en la historia del organismo.
Su gestión en el Central fue breve: renunció a los pocos meses tras fuertes tensiones con el propio Fondo y con el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
El rol de Federico
Por su parte, Federico Sturzenegger también ocupó cargos centrales. Fue presidente del Banco Central entre 2015 y 2018, durante el gobierno de Macri, impulsando un esquema de metas de inflación que fracasó frente a la escalada de precios y la volatilidad cambiaria.
Antes, en 2001, había sido secretario de Política Económica del ministro Domingo Cavallo, en los meses previos al estallido de la crisis que derivó en el default y la salida de la convertibilidad.
La cuenta en la que se originó el video
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario