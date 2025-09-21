Alerta en el Gobierno: Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos
En plena escalada del dólar, el Presidente decidió cambiar a último momento la agenda del nuevo viaje internacional.
El presidente Javier Milei postergó su viaje a Estados Unidos, que estaba programado para este domingo, luego de lo que fue una semana más que agitada para el Gobierno por la fuerte escalada del dólar y los nuevos revés parlamentarios.
El mandatario tenía previsto reunirse con su par norteamericano Donald Trump y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.
El viaje, ahora reprogramado para este lunes, genera incertidumbre sobre los encuentros. El nuevo vuelo está previsto para la tarde, entre las 18 y las 21 horas, por lo que no se sabe si el encuentro con Georgieva también cambiará de día.
La agenda original del Gobierno incluía una reunión de Milei con el economista argentino Alberto Ades. En la tarde, el presidente tenía previsto encontrarse con la titular del FMI, junto al canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.
