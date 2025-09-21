Alerta en el Gobierno: Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos

La agenda original del Gobierno incluía una reunión de Milei con el economista argentino Alberto Ades. En la tarde, el presidente tenía previsto encontrarse con la titular del FMI, junto al canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.