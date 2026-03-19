El FMI destacó el rol exportador de energía de la Argentina frente a la guerra en Medio Oriente
Para el organismo, “la Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía”. Pero no dio precisiones sobre el nuevo desembolso.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó este jueves el rol exportador de la Argentina, que le permite “abordar bastante bien el shock” global producido por la guerra en Medio Oriente, que tiene al petróleo y al gas en el centro de las expectativas.
“La Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía”, aseguró Julie Kozack, portavoz del organismo, en la habitual rueda de prensa, en la cual no dio precisiones sobre el desembolso de U$S1.000 millones que tanto espera Luis Caputo.
Según la funcionaria del Fondo, “las conversaciones por la segunda revisión y del artículo IV están en curso y daremos más información a medida que progresen estas conversaciones”, por lo que se sigue dilatando ese préstamo vital para el programa económico-financiero del Gobierno.
Durante la conferencia de prensa que brindó en Washington, la vocera destacó los avances que realizó el país en materia de reformas, pero evitó pronunciarse sobre la coyuntura y algunos indicadores desfavorables que se conocieron en las últimas semanas.
“Sigue habiendo avances. El trabajo entre el personal del FMI y las autoridades argentinas es cercano”, se limitó a responder Kozack, quien sostuvo que “en las últimas dos semanas el entorno mundial se volvió más complicado”.
En ese contexto, consideró que la Argentina está en una situación más cómoda para soportar los efectos de la guerra en Medio Oriente debido a su condición de “exportador neto de energía”, lo que no impidió que los combustibles también aumentan en nuestro país, incluso en medida igual o superior a lo que ocurre en los Estados Unidos.
“La Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía”, afirmó la vocera, explicando que “en 2022, cuando tuvimos el último shock de precios importantes, la Argentina fue importador neto y ahora es exportador neto de energía”.
“Fueron U$S8.000 millones de dólares en petróleo y gas el año pasado. Esto representa una diferencia muy importante en comparación con el último shock de precios de la energía”, precisó la portavoz del FMI.
No obstante, dijo que hay que “reconocer que la situación se encuentra en constante evaluación y es incierta” y el Fondo aconsejó a los bancos centrales “vigilar de cerca la situación de aumentos de precios de energía y que consideren el impacto sobre expectativas de inflación de segunda ronda”.
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