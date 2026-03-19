El FMI destacó el rol exportador de energía de la Argentina frente a la guerra en Medio Oriente

En ese contexto, consideró que la Argentina está en una situación más cómoda para soportar los efectos de la guerra en Medio Oriente debido a su condición de “exportador neto de energía”, lo que no impidió que los combustibles también aumentan en nuestro país, incluso en medida igual o superior a lo que ocurre en los Estados Unidos.

“La Argentina pudo abordar bastante bien el shock porque ahora es exportador neto de energía”, afirmó la vocera, explicando que “en 2022, cuando tuvimos el último shock de precios importantes, la Argentina fue importador neto y ahora es exportador neto de energía”.

“Fueron U$S8.000 millones de dólares en petróleo y gas el año pasado. Esto representa una diferencia muy importante en comparación con el último shock de precios de la energía”, precisó la portavoz del FMI.

No obstante, dijo que hay que “reconocer que la situación se encuentra en constante evaluación y es incierta” y el Fondo aconsejó a los bancos centrales “vigilar de cerca la situación de aumentos de precios de energía y que consideren el impacto sobre expectativas de inflación de segunda ronda”.