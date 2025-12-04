El FMI instó al Gobierno a lograr una acumulación de reservas "más ambiciosa"

Respecto a la acumulación de reservas Kozack dijo que “en esta fase, alcanzar el objetivo de reserva de fin de año será un desafío”.

“No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo concertado en el próximo periodo para reconstruir las reservas internacionales".

Y añadió: "La razón por la que abogamos por reservas más fuertes es para fortalecer la estabilidad macroeconómica que ya se ha alcanzado, y también para reforzar la resiliencia general de Argentina ante los shocks. Seguimos alentando a que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y de divisas consistente y sólido que ayude a apoyar la acumulación de reservas”.

Kozack también hizo referencia al proceso de reformas que busca implementar la administración de Javier Milei a partir del 10 de diciembre próximo, cuando se conforme el nuevo Congreso, para sostener los avances económicos del Gobierno.

“Como mencionamos anteriormente, se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad. Desde nuestra perspectiva, las reformas continuas en los frentes macroeconómico y estructural ayudarían a sostener y ampliar los avances ya logrados, en particular en la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el crecimiento, que estimamos será del 4,5% este año", dijo Kozack.

“Por lo tanto, algunas reformas adicionales ayudarían a sostener estos avances. ¿A qué nos referimos específicamente? En primer lugar, las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear buffers [amortiguadores] adecuados en la Argentina. Esto ayudará al país a abordar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a las importaciones", añadió.