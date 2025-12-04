El FMI instó al Gobierno a lograr una acumulación de reservas "más ambiciosa"
La portavoz del organismo, Julie Kozack, dijo que las divisas son necesarias si Argentina quiere volver a los mercados.
El Fondo Monetario Internacional alertó este jueves que para Argentina “alcanzar el objetivo de reservas este año será “un desafío” y reclamó al Gobierno una acumulación “más ambiciosa” para poder volver a acceder a los mercados internacionales. Señaló también que una misión del organismo viajaría a Buenos Aires recién el año próximo.
En una conferencia de prensa en Washington, la secretaria de Comunicaciones del FMI, Julie Kozack, contestó varias preguntas sobre Argentina y enfatizó en las reservas. Como es habitual, la portavoz comenzó resaltando los logros del Gobierno en materia de ajuste e inflación.
“ En este momento, alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el período venidero para reconstruir las reservas internacionales y, una vez más, la razón por la que abogamos por unas reservas más sólidas es para reforzar la estabilidad macroeconómicaque ya se ha logrado y también para fortalecer la resiliencia general de la Argentina frente a las crisis”, señaló.
“Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario coherente y sólido que contribuya a respaldar la acumulación de reservas”, reforzó Kozack, que en su última conferencia de prensa, el mes pasado, ya había hecho un llamado en el mismo sentido a las autoridades argentinas.
Para diciembre, el BCRA debía tener reservas netas por USD -2.600 millones, pero luego de la activación del tramo del swap con Estados Unidos por USD 2.500 millones, se estima que se ubican en USD -16.000 millones.
“No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades hagan un esfuerzo concertado en el próximo periodo para reconstruir las reservas internacionales".
Y añadió: "La razón por la que abogamos por reservas más fuertes es para fortalecer la estabilidad macroeconómica que ya se ha alcanzado, y también para reforzar la resiliencia general de Argentina ante los shocks. Seguimos alentando a que las autoridades aprovechen la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y de divisas consistente y sólido que ayude a apoyar la acumulación de reservas”.
Kozack también hizo referencia al proceso de reformas que busca implementar la administración de Javier Milei a partir del 10 de diciembre próximo, cuando se conforme el nuevo Congreso, para sostener los avances económicos del Gobierno.
“Como mencionamos anteriormente, se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad. Desde nuestra perspectiva, las reformas continuas en los frentes macroeconómico y estructural ayudarían a sostener y ampliar los avances ya logrados, en particular en la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, el crecimiento, que estimamos será del 4,5% este año", dijo Kozack.
“Por lo tanto, algunas reformas adicionales ayudarían a sostener estos avances. ¿A qué nos referimos específicamente? En primer lugar, las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear buffers [amortiguadores] adecuados en la Argentina. Esto ayudará al país a abordar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a las importaciones", añadió.
