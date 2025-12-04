¿Mar del Plata el nuevo Caribe sudamericano? Otra vez sube fuerte la temperatura del mar y roza el récord

image

A pesar del repunte, las proyecciones señalan que en los próximos diez días la temperatura del mar descendería levemente, ubicándose cerca de 17.9°C, aunque sin modificaciones bruscas.

El nuevo aumento diario, tan cercano al récord de la última década, vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento del mar en la costa atlántica. Aunque estas variaciones pueden responder a factores naturales estacionales, expertos siguen de cerca la tendencia de aguas cada vez más cálidas a mediados de diciembre.

Por qué está subiendo tanto la temperatura del mar

playa brasil mar del plata Sube la temperatura del agua en Mar del Plata.

Meteorólogos coinciden en que la suba responde a una combinación de factores:

Episodios de calor temprano y poca nubosidad , que permiten una mayor radiación solar directa sobre la superficie del mar.

, que permiten una mayor radiación solar directa sobre la superficie del mar. Aportes cálidos desde el norte del Atlántico , asociados a corrientes regionales.

, asociados a corrientes regionales. Vientos débiles del sector norte y noreste , que generan menor agitación y favorecen el calentamiento superficial.

, que generan menor agitación y favorecen el calentamiento superficial. Condiciones de estabilidad atmosférica, que reducen los procesos de recambio de agua fría desde profundidad.

Esta semana, la costa atlántica está experimentando el combo completo: calor, cielo despejado y mar planchado, el escenario perfecto para el aumento térmico acelerado.

¿Se puede romper el récord hoy?

mar del plata Mar del Plata espera calor y menos lluvias en el verano.

Con el mar este jueves a 18,1°C, apenas 0,1°C por debajo del récord histórico de diciembre, un nuevo salto —incluso moderado— podría ubicar a Mar del Plata por primera vez por encima de los 18,2°C en este mes.

Los modelos oceánicos anticipan que la temperatura podría oscilar entre 18°C y 18,4°C en las próximas horas, aunque para los próximos 10 días se espera un leve descenso a 17,9°C, dentro de la variabilidad normal.

¿Habrá mar caliente en enero?

playa mar del plata (1) Playa de Mar del Plata

Todo indica que sí. Históricamente, la temporada de bañistas en Mar del Plata va de enero a marzo, y durante esos meses la temperatura del agua no baja de los 20°C.

Además, con un diciembre que está cerrando muy por encima del promedio, las proyecciones para enero muestran:

Mayor probabilidad de agua entre 20°C y 22°C , especialmente si continúa el patrón de calor regional.

, especialmente si continúa el patrón de calor regional. Más días “estilo Brasil” , con mar templado y sensación térmica agradable al ingresar.

, con mar templado y sensación térmica agradable al ingresar. Menor impacto de los pulsos de agua fría, típicos de cambios de viento fuertes.

En verano, la temperatura media del agua en la ciudad suele ser 19,8°C, pero este año podría ubicarse por encima, según las tendencias actuales.

Qué esperar para el resto del verano

emma playa.jpg Día de playa en Mar del Plata

Si no se producen irrupciones frías significativas: