¿Mar del Plata el nuevo Caribe sudamericano? Otra vez sube fuerte la temperatura del mar y roza el récord
Mar del Plata sorprende porque volvió a subir la temperatura del mar y quedó a un paso de su récord para esta fecha.
El agua del mar argentino es fría o al menos no tan caliente como en el norte de Brasil, por ejemplo, o el Caribe, pero para este año se espera que eso no sea tan así, porque por diferentes cuestiones, que van desde cambio climático a mareas, está subiendo la temperatura del agua, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata.
La temperatura del agua en Mar del Plata volvió a sorprender este jueves: alcanzó los 18.1°C, casi un grado más que el miércoles, y quedó apenas 0.1°C por debajo del registro más cálido para este mismo día en la última década.
Si la tendencia continúa —y todo indica que sí— en las próximas horas podría superarse esa marca, algo inusual para esta altura del mes.
Según datos oficiales, el récord histórico reciente para esta fecha se dio en 2022, cuando el mar llegó a 18.2°C. En el otro extremo, el valor más frío se midió en 2019, con apenas 15.5°C, casi tres grados menos que hoy.
Mar del Plata: un diciembre con agua más cálida que el promedio
Los 18.1°C actuales se ubican ligeramente por encima de la temperatura promedio del agua para diciembre, que es de 18°C. En esta época del año, los valores suelen oscilar entre un mínimo de 15.3°C y un máximo histórico de 21.3°C.
A pesar del repunte, las proyecciones señalan que en los próximos diez días la temperatura del mar descendería levemente, ubicándose cerca de 17.9°C, aunque sin modificaciones bruscas.
El nuevo aumento diario, tan cercano al récord de la última década, vuelve a poner bajo la lupa el comportamiento del mar en la costa atlántica. Aunque estas variaciones pueden responder a factores naturales estacionales, expertos siguen de cerca la tendencia de aguas cada vez más cálidas a mediados de diciembre.
Por qué está subiendo tanto la temperatura del mar
Meteorólogos coinciden en que la suba responde a una combinación de factores:
- Episodios de calor temprano y poca nubosidad, que permiten una mayor radiación solar directa sobre la superficie del mar.
- Aportes cálidos desde el norte del Atlántico, asociados a corrientes regionales.
- Vientos débiles del sector norte y noreste, que generan menor agitación y favorecen el calentamiento superficial.
- Condiciones de estabilidad atmosférica, que reducen los procesos de recambio de agua fría desde profundidad.
Esta semana, la costa atlántica está experimentando el combo completo: calor, cielo despejado y mar planchado, el escenario perfecto para el aumento térmico acelerado.
¿Se puede romper el récord hoy?
Con el mar este jueves a 18,1°C, apenas 0,1°C por debajo del récord histórico de diciembre, un nuevo salto —incluso moderado— podría ubicar a Mar del Plata por primera vez por encima de los 18,2°C en este mes.
Los modelos oceánicos anticipan que la temperatura podría oscilar entre 18°C y 18,4°C en las próximas horas, aunque para los próximos 10 días se espera un leve descenso a 17,9°C, dentro de la variabilidad normal.
¿Habrá mar caliente en enero?
Todo indica que sí. Históricamente, la temporada de bañistas en Mar del Plata va de enero a marzo, y durante esos meses la temperatura del agua no baja de los 20°C.
Además, con un diciembre que está cerrando muy por encima del promedio, las proyecciones para enero muestran:
- Mayor probabilidad de agua entre 20°C y 22°C, especialmente si continúa el patrón de calor regional.
- Más días “estilo Brasil”, con mar templado y sensación térmica agradable al ingresar.
- Menor impacto de los pulsos de agua fría, típicos de cambios de viento fuertes.
En verano, la temperatura media del agua en la ciudad suele ser 19,8°C, pero este año podría ubicarse por encima, según las tendencias actuales.
Qué esperar para el resto del verano
Si no se producen irrupciones frías significativas:
- Enero podría tener uno de los mares más cálidos de los últimos 15 años.
- Febrero también sería templado, con temperaturas sostenidas arriba de 20°C.
- El otoño podría iniciar con un mar todavía agradable, algo que ya ocurrió en temporadas recientes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario