ARCA: los nuevos contribuyentes que deberán pagar Impuesto a las Ganancias
ARCA aplicó nuevas deducciones y escalas para el Impuesto a las Ganancias de diciembre, lo que modifica los ingresos de los empleados que pagan.
La actualización semestral del Impuesto a las Ganancias definida por la ARCA vuelve a calibrar el alcance del tributo para quienes trabajan en relación de dependencia. Con el aumento aplicado para el segundo tramo del año, se ajustan las deducciones, se modifican las escalas y se redefine el salario desde el cual el impuesto comenzará a cobrarse en diciembre.
El incremento del 15,10% sobre escalas y deducciones impacta de lleno en el cálculo de las retenciones y en el mínimo no imponible, lo que permitirá que un grupo de trabajadores quede exceptuado o pague menos, sobre todo aquellos que tuvieron aumentos moderados durante el año.
Las nuevas deducciones y los sueldos que pagarán Ganancias en diciembre
ARCA oficializó una suba del 15,10% en las deducciones personales y en las escalas progresivas que regirán para el segundo semestre de 2025, una actualización que vuelve a modificar quiénes quedarán alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Según el organismo, estos nuevos parámetros se usarán para determinar la retención correspondiente según la situación familiar de cada trabajador. Los montos vigentes para diciembre quedan así:
- Ganancia no imponible: $4.211.886,94
- Cónyuge: $3.966.752,72
- Hijo: $2.000.447,87
- Hijo con discapacidad: $4.000.895,74
- Deducción especial: $20.217.057,35
Con esta actualización, el tributo empezará a cobrarse desde los siguientes ingresos netos:
- Soltero sin hijos: a partir de $2.360.180
- Casado con dos hijos: desde $3.129.967
Qué deducciones se pueden aplicar para reducir el impuesto
El Impuesto a las Ganancias permite aplicar varias deducciones para achicar la base imponible y reducir la retención. Los trabajadores pueden descontar el mínimo no imponible, la deducción especial, las cargas de familia y gastos como obra social, prepaga, alquiler, hipotecarios, seguros, donaciones y personal doméstico.
Estas deducciones ajustan el tributo a la situación real de cada asalariado y generan un alivio clave en un contexto de salarios desparejos e inflación sostenida.
