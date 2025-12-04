 ARCA: los nuevos contribuyentes que deberán pagar Impuesto a las Ganancias

Soltero sin hijos: a partir de $2.360.180

a partir de $2.360.180 Casado con dos hijos: desde $3.129.967

Qué deducciones se pueden aplicar para reducir el impuesto

El Impuesto a las Ganancias permite aplicar varias deducciones para achicar la base imponible y reducir la retención. Los trabajadores pueden descontar el mínimo no imponible, la deducción especial, las cargas de familia y gastos como obra social, prepaga, alquiler, hipotecarios, seguros, donaciones y personal doméstico.

Estas deducciones ajustan el tributo a la situación real de cada asalariado y generan un alivio clave en un contexto de salarios desparejos e inflación sostenida.