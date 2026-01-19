El FMI mantuvo las expectativas de crecimiento de Argentina en 4% en 2026 y 2027

fmi Fondo Monetario Internacional (FMI)

El escenario global según el FMI

El escenario global que describe el FMI combina señales positivas y riesgos latentes. El principal motor del crecimiento es la inversión en tecnología y en inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos y Asia, que ha permitido sostener el nivel de actividad pese a las tensiones comerciales y geopolíticas.

Sin embargo, el organismo advierte que el precio del petróleo seguirá bajo presión. Tras una caída de 14,2% el año pasado, el valor promedio del crudo retrocedería otro 8,5% en 2026 y apenas se recuperaría 0,1% en 2027. Este escenario representa un desafío para la Argentina, en particular para el desarrollo de Vaca Muerta y el ingreso de divisas por exportaciones energéticas.

En materia financiera, el FMI anticipa una baja gradual de las tasas de interés en Estados Unidos, estabilidad en la eurozona y subas moderadas en Japón. Estas condiciones podrían favorecer el acceso al financiamiento internacional, aunque el organismo alerta sobre los riesgos asociados a un eventual recrudecimiento de las tensiones comerciales o nuevas restricciones sobre insumos estratégicos, que podrían afectar las cadenas de suministro y presionar sobre los precios.

Milei Caputo

El documento señala que, si bien desde octubre de 2025 las tensiones comerciales se moderaron, persisten focos de conflicto. Entre ellos, menciona el reciente desacuerdo entre Estados Unidos y China por las exportaciones de semiconductores y minerales estratégicos, que fue contenido de manera transitoria mediante una tregua que redujo aranceles y suspendió nuevas restricciones hasta noviembre de este año.

En ese marco, el FMI prevé una continuidad en la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, estabilidad en la eurozona y aumentos graduales en Japón. También anticipa que la política fiscal seguirá siendo expansiva en economías clave como Alemania, Japón y Estados Unidos, lo que ayudaría a sostener el crecimiento en el corto plazo.

No obstante, el organismo advierte que el escenario sigue expuesto a riesgos significativos. Un eventual recrudecimiento de las tensiones comerciales —especialmente si se aplican nuevas restricciones sobre insumos críticos como las tierras raras— podría generar cuellos de botella, presiones inflacionarias y mayor incertidumbre sobre la actividad.