El Gobierno anunció que alcanzó el superávit fiscal en 2025

En la primera versión del acuerdo con el FMI, la administración nacional había asumido el compromiso de profundizar el ajuste hasta alcanzar un superávit primario del 2,2% del PBI en 2026. No obstante, ese sendero fue luego moderado en el proyecto de Presupuesto, donde el objetivo se redujo a un 1,5%.

Esa brecha entre lo originalmente acordado y lo presupuestado anticipa uno de los puntos centrales de la próxima negociación. Las conversaciones entre Buenos Aires y el FMI deberán “armonizar” ese umbral mínimo de ajuste, en un escenario en el que el margen para seguir recortando gastos aparece más limitado. A eso se suma una proyección de menor recaudación para 2026, producto de la baja de impuestos incluida en la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

Con este telón de fondo, el anuncio del superávit de 2025 funciona como una carta de presentación clave del Gobierno ante el FMI. El Ejecutivo busca mostrar que, aun con objetivos ambiciosos y un contexto económico complejo, logró sostener el ancla fiscal que considera central para la estabilidad macroeconómica, mientras se encamina a una nueva etapa de negociación que pondrá a prueba la consistencia de su programa económico.