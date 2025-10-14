El FMI recortó su previsión de crecimiento para Argentina en 2025 y proyectó más inflación

El informe del FMI adelanta que podrían producirse circunstancias que favorecerían a la economía mundial como un avance en las negociaciones comerciales, que conduzcan a aranceles más bajos y una mayor previsibilidad de las políticas, un ritmo más rápido en las reformas estructurales, y la reactivación del crecimiento de la productividad a partir de la inteligencia artificial.

También mencionan algunos factores de riesgo para la economía global, como la incertidumbre en materia de política comercial, Shocks en la oferta laboral, vulnerabilidades fiscales y fragilidades de los mercados financieros, erosión de la buena gobernanza y la independencia institucional y nuevos aumentos en los precios de las materias primas.