Inflación de septiembre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Tras revelar que el Índice de Precios al Consumidor del pasado mes fue de 2,1%, el INDEC también reveló los incrementos en cada área de la economía.

Inflación de septiembre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Cumplidas las 16 horas de este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) dio a conocer que la inflación de septiembre fue del 2,1%, significando una aceleración con respecto al mes de agosto, donde el dato había sido de un 1,9%.

Por supuesto, este no era el porcentaje esperado por el gobierno de Javier Milei, que asegura que hará "desaparecer" a la inflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó, mostrando una aceleración también en las diversas áreas de la economía.

Cuáles fueron los rubros que más aumentaron en septiembre

En primer lugar y con el mayor aumento se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que sufrió un incremento de 3,1%, seguido por Educación que tuvo el mismo porcentaje de aumento. Luego, se aloja Transporte con una suba de un 3%, mientras que Salud tuvo un ascenso de 2,3%.

En tanto, el rubro de Equipamiento y mantenimiento del hogar registró una subida de 2,2%, al igual que el área de Comunicación.

Por su parte, Bienes y servicios varios se ubicó en 2,1% y, del mismo modo, lo hizo el rubro de Prendas de vestir y calzado.

Otros rubros:

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%
  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%
  • Recreación y cultura: 1,3%
  • Restaurantes y hoteles: 1,1%
La inflación, en lo que va del 2025

La inflación acumulada a nivel nacional durante los primeros nueve meses del año 2025 fue del 22%, según los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportados por el INDEC.

A lo largo de este período, el ritmo de aumento de precios mostró una notable desaceleración a mitad de año, luego de que los valores mensuales subieran a 2,2% en enero, 2,4% en febrero, y alcanzaran un pico de 3,7% en marzo.

Posteriormente, los porcentajes se redujeron drásticamente, llegando a 1,5% en mayo y 1,6% en junio. En el tercer trimestre, las variaciones se mantuvieron contenidas, marcando 1,9% en julio y nuevamente 1,9% en agosto. Finalmente, en septiembre, la inflación experimentó un leve repunte al ubicarse en 2,1%.

