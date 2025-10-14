Inflación de septiembre: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

Por su parte, Bienes y servicios varios se ubicó en 2,1% y, del mismo modo, lo hizo el rubro de Prendas de vestir y calzado.

Otros rubros:

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,9%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 1,6%

Recreación y cultura: 1,3%

Restaurantes y hoteles: 1,1%

inflación septiembre rubros

La inflación, en lo que va del 2025

La inflación acumulada a nivel nacional durante los primeros nueve meses del año 2025 fue del 22%, según los datos oficiales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportados por el INDEC.

A lo largo de este período, el ritmo de aumento de precios mostró una notable desaceleración a mitad de año, luego de que los valores mensuales subieran a 2,2% en enero, 2,4% en febrero, y alcanzaran un pico de 3,7% en marzo.

Posteriormente, los porcentajes se redujeron drásticamente, llegando a 1,5% en mayo y 1,6% en junio. En el tercer trimestre, las variaciones se mantuvieron contenidas, marcando 1,9% en julio y nuevamente 1,9% en agosto. Finalmente, en septiembre, la inflación experimentó un leve repunte al ubicarse en 2,1%.