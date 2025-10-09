El FMI también celebró el swap ofrecido por Estados Unidos: "Excelentes noticias"

"Lejos, el mejor ministro de economía de toda la historia argentina. Viva la libertad, carajo. Fin", escribió el Presidente en su perfil de X, donde compartió una foto en la que se lo ve junto al titular del Palacio de Hacienda.

Pero no fue el único. También la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), comprometida hasta lo indecible en sostener las aspiraciones electorales del oficialismo y, por ende, en la continuidad del ajuste libertario en la Argentina, festejó lo suyo.

También en X, Kristalina Georgieva respondió una publicación de Scott Bessent al calificar como “excelentes noticias sobre su potente acción para Argentina”, haciendo hincapié en la eventual “acumulación de reservas” que, por el momento, Caputo no pudo lograr, en su afán por sostener la banda cambiaria del dólar estadounidense y evitar una devaluación.

“El FMI apoya plenamente el sólido programa económico del país, basado en la disciplina fiscal y un sólido régimen cambiario para facilitar la acumulación de reservas”, escribió la titular del Fondo.

tuit kristalina bessent