El FMI respaldó los cambios del Banco Central en el esquema cambiario
El organismo elogió la actualización por inflación de las bandas de flotación del dólar y destacó las medidas para fortalecer la acumulación de reservas.
Tras el anuncio del Banco Central sobre la actualización por inflación de las bandas de flotación del dólar, el Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó su respaldo a la medida y destacó el rumbo adoptado por el Gobierno en materia monetaria y cambiaria.
"Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que promuevan el crecimiento", expresó la vocera del FMI, Julie Kozack, a través de la red social X. A lo que el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió al mensaje con un agradecimiento público al organismo y a su equipo técnico.
El pronunciamiento del FMI se produjo luego de que el BCRA anunciara un cambio clave en el esquema cambiario, a partir del 1 de enero de 2026, el piso y el techo de las bandas dentro de las cuales puede fluctuar el tipo de cambio se actualizarán mensualmente según la inflación informada por el INDEC, dejando atrás el ajuste fijo vigente hasta ahora.
La medida apunta a evitar atrasos cambiarios, sostener la competitividad y reducir las expectativas de correcciones abruptas del dólar, un factor central para el control de la inflación. Al mismo tiempo, busca darle mayor previsibilidad al mercado y limitar la necesidad de intervenciones discrecionales.
Uno de los puntos centrales del anuncio es que el nuevo esquema se complementa con un programa de acumulación de reservas, un aspecto clave del acuerdo con el FMI. El organismo multilateral viene reclamando una mayor acumulación de divisas por parte del Banco Central y un rol más activo en ese proceso.
En ese sentido, Kozack reiteró que el Fondo espera que la Argentina avance con un marco monetario y cambiario "consistente y sólido" que facilite la recomposición de reservas. En evaluaciones previas, el staff del FMI ya había recomendado que el BCRA implemente compras de divisas bajo un calendario previsible, como ocurre en otros países con regímenes de flotación administrada.
Desde el Gobierno destacaron que el fortalecimiento de las reservas es un objetivo compartido: "El FMI quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas", afirmó Caputo, al tiempo que remarcó que el Banco Central avanzará en ese sentido junto con la actualización de las bandas cambiarias por inflación.
