El FMI respaldó los cambios del Banco Central en el esquema cambiario

En ese sentido, Kozack reiteró que el Fondo espera que la Argentina avance con un marco monetario y cambiario "consistente y sólido" que facilite la recomposición de reservas. En evaluaciones previas, el staff del FMI ya había recomendado que el BCRA implemente compras de divisas bajo un calendario previsible, como ocurre en otros países con regímenes de flotación administrada.

Desde el Gobierno destacaron que el fortalecimiento de las reservas es un objetivo compartido: "El FMI quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas", afirmó Caputo, al tiempo que remarcó que el Banco Central avanzará en ese sentido junto con la actualización de las bandas cambiarias por inflación.