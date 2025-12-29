El Gobierno aumentó un impuesto que impactará de lleno en las tarifas de gas

María Tettamanti María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación

El efecto final sobre las boletas dependerá de la categoría de cada usuario dentro del esquema de segmentación. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, deberán afrontar el costo pleno del gas, sin subsidios. En cambio, los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, de bajos y medianos ingresos, mantienen bonificaciones y topes de consumo subsidiado, aunque el excedente se factura a un valor superior.

De acuerdo con la Secretaría de Energía, este esquema busca focalizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares de mayores ingresos absorben el precio real del servicio. Sin embargo esta segmentación tiene los días contados.

La actualización del PIST se suma al nuevo esquema de subsidios que el Gobierno prevé implementar desde el próximo año. Según lo informado, se avanzará hacia un régimen simplificado, que dejará atrás la segmentación por niveles y los programas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas.

El sistema pasará a contemplar solo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es transparentar el precio real del servicio, aumentar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas.

Resolución 605/2025:

