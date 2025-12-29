El Gobierno aumentó un impuesto que impactará de lleno en las tarifas de gas
La Secretaría de Energía oficializó una nueva suba del precio mayorista en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y ordenó al Enargas trasladar el ajuste de manera directa a las facturas de todos los usuarios.
La Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, formalizó este lunes una nueva suba en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente clave de las tarifas que pagan hogares y comercios.
Así quedó plasmado en la Resolución 605/2025 publicada hoy el Boletín Oficial con la firma de la secretaria de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti. La medida comenzará a regir para los consumos realizados a partir del 1° de enero de 2026.
El PIST es el valor que abonan las distribuidoras por el gas en el mercado mayorista, previo a la incorporación de los costos de transporte, distribución, impuestos y otros cargos que integran la factura final que pagan los usuarios. Al tratarse de un precio que se traslada directamente a los usuarios, cualquier modificación tiene impacto inmediato en el monto a pagar.
En ese marco, la Resolución 605/2025 instruyó al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) a reflejar el nuevo valor en los cuadros tarifarios y a garantizar que todas las empresas del sector apliquen el ajuste de manera uniforme. Según consta en la norma, el aumento representa un incremento del 0,53% respecto del valor vigente.
Desde el área energética explicaron que la decisión se inscribe en el proceso de actualización de precios del sector. “El Ministerio de Economía instruyó a esta Secretaría a continuar con el sendero de adecuación de precios y tarifas, en un contexto de desaceleración inflacionaria, con el objetivo de mantenerlos en valores reales lo más constantes posibles”, señala el texto oficial.
El efecto final sobre las boletas dependerá de la categoría de cada usuario dentro del esquema de segmentación. Los usuarios de Nivel 1, considerados de mayores ingresos, deberán afrontar el costo pleno del gas, sin subsidios. En cambio, los usuarios de Nivel 2 y Nivel 3, de bajos y medianos ingresos, mantienen bonificaciones y topes de consumo subsidiado, aunque el excedente se factura a un valor superior.
De acuerdo con la Secretaría de Energía, este esquema busca focalizar la asistencia estatal en los sectores más vulnerables, mientras que los hogares de mayores ingresos absorben el precio real del servicio. Sin embargo esta segmentación tiene los días contados.
La actualización del PIST se suma al nuevo esquema de subsidios que el Gobierno prevé implementar desde el próximo año. Según lo informado, se avanzará hacia un régimen simplificado, que dejará atrás la segmentación por niveles y los programas específicos como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas.
El sistema pasará a contemplar solo dos categorías: hogares que recibirán asistencia estatal y hogares que pagarán el costo pleno de la energía. El objetivo declarado es transparentar el precio real del servicio, aumentar la participación de los usuarios en el financiamiento del sistema y ordenar las cuentas públicas.
Resolución 605/2025:
