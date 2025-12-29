Choque en la General Paz: 18 personas resultaron heridas y hubo caos vehicular
El siniestro ocurrió entre un camión y un colectivo en la colectora a la altura de Villa Devoto y generó un fuerte despliegue del SAME en un horario clave para el tránsito.
Un grave accidente de tránsito se produjo en las primeras horas del lunes sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Griveo y en sentido hacia el Río de la Plata, cuando un colectivo de la línea 117 fue embestido por un camión frigorífico. El impacto ocurrió en plena hora pico y derivó en un amplio operativo de emergencia que complicó seriamente la circulación en uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad de Buenos Aires.
Según los primeros reportes oficiales, el choque dejó un saldo de al menos 18 personas heridas, cifra que fue creciendo con el correr de los minutos a medida que los equipos médicos evaluaban a los pasajeros y conductores involucrados. Desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) confirmaron que inicialmente se había informado un número menor de lesionados, pero que tras el relevamiento completo en el lugar se constató que eran más los afectados que requerían asistencia.
Para atender la situación, el SAME desplegó un importante operativo con un total de 20 móviles, que trabajaron de manera coordinada en la zona del siniestro. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Zubizarreta, el Hospital Vélez Sarsfield y el Hospital Pirovano, donde recibieron atención médica. En paralelo, efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron para ordenar el tránsito, asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, el camión frigorífico impactó desde atrás al colectivo, provocando daños de consideración en ambos vehículos. La parte delantera del camión quedó prácticamente destruida, mientras que la parte trasera del ómnibus resultó seriamente comprometida. Además, el choque generó una pérdida de combustible del vehículo de carga, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad y sumar tareas específicas para evitar riesgos mayores en la zona.
El titular del SAME, Alberto Crescenti, brindó detalles sobre el estado de los conductores y la violencia del impacto. “El chofer del colectivo tiene politraumatismos varios, fue uno de los primeros que sacamos. En tanto, el conductor del camión también tiene politraumatismos varios, con heridas cortantes y latigazo cervical. El impacto fue fuerte”, señaló en declaraciones televisivas, al tiempo que aclaró que, hasta el momento, no se registraban heridos de gravedad.
Como consecuencia del operativo y de las tareas de remoción de los vehículos siniestrados, la colectora de la General Paz permaneció parcialmente obstruida durante varias horas. Esto generó demoras significativas y complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona en un horario de alto caudal vehicular. Las autoridades recomendaron utilizar vías alternativas mientras continuaban las pericias para determinar las causas del choque y se completaba la asistencia a las personas involucradas.
