Choque en la General Paz: 18 personas resultaron heridas y hubo caos vehicular

Un grave accidente de tránsito se produjo en las primeras horas del lunes sobre la colectora de la Avenida General Paz, a la altura de la calle Griveo y en sentido hacia el Río de la Plata, cuando un colectivo de la línea 117 fue embestido por un camión frigorífico. El impacto ocurrió en plena hora pico y derivó en un amplio operativo de emergencia que complicó seriamente la circulación en uno de los accesos más transitados hacia la Ciudad de Buenos Aires.