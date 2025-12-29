ARCA facilita aún más el régimen aduanero aplicado a las compras en el exterior

Asimismo, las importaciones deberán cumplir con las prohibiciones económicas y no económicas vigentes, y quedarán alcanzadas por la intervención de terceros organismos, cuando corresponda.

En los casos en que por cuestiones operativas no sea posible realizar el registro mediante el sistema simplificado, la importación deberá formalizarse a través del formulario “Solicitud para importar mercaderías por personas humanas sin finalidad comercial y/o industrial” (OM-2153-A), que fue transformado en un formato digital e interactivo.

Container importaciones exportaciones.jpg

Este formulario estará disponible en la sección “Formularios” y en el micrositio “Viajeros” del sitio web de la agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Además, ARCA delegó en la Dirección General de Aduanas (DGA) la facultad de realizar las adecuaciones necesarias a los requisitos formales del procedimiento, con el fin de garantizar el debido control aduanero y la correcta aplicación de prohibiciones.

La norma, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, entró en vigencia este mismo lunes y forma parte del plan del organismo para agilizar y unificar la gestión de operaciones aduaneras, promoviendo la digitalización de trámites y una mayor fluidez en la operatoria para los usuarios.

Resolución General 5805/2025:

