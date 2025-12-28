Javier Milei otorga un improvisto y último feriado del año: quiénes disfrutan de un descanso extendido
Sorpresivamente, el Estado Nacional publicó en el Boletín Oficial el otorgamiento de dos nuevos asuetos para diciembre, que alcanza a una gran cantidad de argentinos.
A pocos días de irse el 2025, el Gobierno de Javier Milei definió el esquema de descansos y a través del Boletín Oficial, sorprendió días al decretar asueto administrativo para el próximo 31 de diciembre, por lo que una gran parte de los trabajadores argentinos gozará de un descanso extendido por Año Nuevo.
En tanto, y tal como ocurrió en Navidad, la gestión libertaria se mantuvo firme en su política de no otorgar feriados con fines turísticos, descartando el esperado fin de semana, por lo que el viernes 2 de enero será una jornada normal.
Con el feriado del jueves 1 de enero ya fijado en el calendario como inamovible, gran parte de la población aguardaba una resolución sobre el viernes 2. El deseo de muchos argentinos era contar con un "feriado puente" que permitiera un descanso de cuatro días consecutivos; una posibilidad que finalmente quedó descartada por el Ejecutivo.
En este sentido, la oficialización del asueto para la jornada del 31 representa un alivio para un importante sector de trabajadores. Esta medida busca facilitar los traslados y preparativos familiares en las horas previas a Año Nuevo, permitiendo que la actividad en la administración pública cese de manera anticipada.
Quiénes tendrán feriado el 31 de diciembre, antes de Año Nuevo.
El Gobierno oficializó, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial el otorgamiento de asueto para el personal de la Administración Pública Nacional los días martes 24 y miércoles 31 de diciembre de 2025.
La medida buscaba facilitar las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, pero subraya que cada organismo deberá garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la ciudadanía.
De esta manera, el calendario de fin de año se extiende para los trabajadores del Estado nacional. Los asuetos dispuestos abarcan las vísperas de las dos festividades principales:
- Martes 24 de Diciembre: Víspera de Navidad.
- Miércoles 31 de Diciembre: Víspera de Año Nuevo.
La normativa aclara que, si bien la mayoría de las dependencias públicas nacionales no atenderán al público durante ambas jornadas, el beneficio no es universal.
El decreto instruye expresamente a cada organismo a implementar las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales que no pueden interrumpirse.
Además, el asueto no alcanza a las instituciones bancarias ni a las entidades financieras, las cuales deberán mantener su actividad habitual en esas jornadas.
La decisión del Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de permitir la organización familiar y los traslados en estas fechas tradicionales con la obligación de mantener la prestación de servicios clave.
