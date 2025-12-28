Cambió el pronóstico y tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué va a pasar con el calor

El termómetro seguiría en ascenso para el martes en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 24 grados y una máxima de 37.

Justo para el miércoles 31 de diciembre, en fin de año, se espera la jornada más calurosa, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 38 grados.

Se espera un leve alivio a partir del jueves de Año Nuevo. El 1 de enero tendría cielo parcialmente nublado; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzaría los 30.

El primer viernes del 2026, siempre según el organismo nacional, sería con cielo entre parcial y mayormente nublado, y temperaturas de entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.

El SMN no prevé precipitaciones para el sábado, que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 29 grados. Pero el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de lluvia débil para esta jornada, con 30% de probabilidades.

meteored (12) El sitio Meteored espera lluvias este sábado en Buenos Aires.