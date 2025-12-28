Cambió el pronóstico y tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué va a pasar con el calor

MinutoUno

El Servicio Meteorológico Nacional y el sitio Meteored esperan más días con mucho calor, pero no coinciden con la fecha de vuelta de las lluvias al AMBA.

La última semana del año se apresta a comenzar con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para cerrar el 2025 y comenzar el 2026, mientras que asoma el regreso de las lluvias, antes de lo previsto.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tuvo pronósticos fallidos de lluvias y tormentas para el sábado, aunque el fin de semana finalmente transcurrió con buenas condiciones del clima y temperaturas altas, cercanas a los 40 grados.

El calor será una constante para estos últimos días del 2025 en el AMBA, con marcas térmicas que se mantendrían por encima de los 30 grados y buenas condiciones. El sitio especializado Meteored ya tiene fecha para el regreso de las precipitaciones.

Última semana con mucho calor en el AMBA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y cómo sigue el calor

De acuerdo con el SMN, la última semana del año iniciará con un lunes que mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.

El termómetro seguiría en ascenso para el martes en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 24 grados y una máxima de 37.

Justo para el miércoles 31 de diciembre, en fin de año, se espera la jornada más calurosa, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 38 grados.

Se espera un leve alivio a partir del jueves de Año Nuevo. El 1 de enero tendría cielo parcialmente nublado; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzaría los 30.

El primer viernes del 2026, siempre según el organismo nacional, sería con cielo entre parcial y mayormente nublado, y temperaturas de entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.

El SMN no prevé precipitaciones para el sábado, que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 29 grados. Pero el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de lluvia débil para esta jornada, con 30% de probabilidades.

El sitio Meteored espera lluvias este sábado en Buenos Aires.

