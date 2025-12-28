Cambió el pronóstico y tiene fecha el regreso de las lluvias a Buenos Aires: qué va a pasar con el calor
El Servicio Meteorológico Nacional y el sitio Meteored esperan más días con mucho calor, pero no coinciden con la fecha de vuelta de las lluvias al AMBA.
La última semana del año se apresta a comenzar con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendencia que parece mantenerse para cerrar el 2025 y comenzar el 2026, mientras que asoma el regreso de las lluvias, antes de lo previsto.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tuvo pronósticos fallidos de lluvias y tormentas para el sábado, aunque el fin de semana finalmente transcurrió con buenas condiciones del clima y temperaturas altas, cercanas a los 40 grados.
El calor será una constante para estos últimos días del 2025 en el AMBA, con marcas térmicas que se mantendrían por encima de los 30 grados y buenas condiciones. El sitio especializado Meteored ya tiene fecha para el regreso de las precipitaciones.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA y cómo sigue el calor
De acuerdo con el SMN, la última semana del año iniciará con un lunes que mantendría las buenas condiciones del clima, con cielo ligeramente nublado y temperaturas que rondarán entre 24 y 35 grados.
El termómetro seguiría en ascenso para el martes en el AMBA, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana y parcialmente nublado en la tarde y noche; junto a una mínima de 24 grados y una máxima de 37.
Justo para el miércoles 31 de diciembre, en fin de año, se espera la jornada más calurosa, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 25 y 38 grados.
Se espera un leve alivio a partir del jueves de Año Nuevo. El 1 de enero tendría cielo parcialmente nublado; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que alcanzaría los 30.
El primer viernes del 2026, siempre según el organismo nacional, sería con cielo entre parcial y mayormente nublado, y temperaturas de entre 18 grados de mínima y 28 de máxima.
El SMN no prevé precipitaciones para el sábado, que tendría cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 18 y 29 grados. Pero el portal especializado Meteored sí tiene pronósticos de lluvia débil para esta jornada, con 30% de probabilidades.
