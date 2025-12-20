Alertan por un "impuesto encubierto" en las facturas de luz y gas: todos los detalles

Esa diferencia por encima del costo real se justifica oficialmente como una “contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia”. Para la legisladora, allí radica el núcleo del problema.

“La trampa está en la definición. La gente cree que ‘sin subsidio’ es ‘me cobran lo que sale’. Pero el propio documento oficial dice que a esos usuarios les van a cobrar por encima del costo para financiar obras de infraestructura. Eso no es una tarifa, es un impuesto encubierto dentro de la boleta de luz y gas”, denunció.

Impuesto encubierto en la boleta. "Con una simple resolución administrativa, el Gobierno habilita que en 2026 muchos usuarios paguen 103,4% del Precio Estacional de la Energía (PEST). Pagar más del 100% del costo real NO es tarifa: es sobrecargo", dijo la legisladora

Según la diputada, ese 3,4% (por encima del 100%) ya suena a "dinero mal logrado". "Tenemos antecedentes aunque ustedes digan que es para costos fijos, infraestructura y eficiencia. Y lo peor es que ya existe un cargo específico para obras. Quieren sumar un “plus” escondido", indicó.