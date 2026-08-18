El Gobierno pagará un bono de $50.000 a jubilados, docentes y estatales para frenar la crisis del consumo

Asimismo, se confirmó que los bonos de emisiones anteriores mantienen su plena vigencia legal y comercial, por lo que podrán ser incorporados normalmente a las transacciones diarias o a los operativos de rescate bancario. En caso de que el titular no pueda asistir a cobrar el bono de manera presencial, podrá enviar a un apoderado con el correspondiente poder y fotocopias de DNI. Además, el beneficio es acumulable, de modo que los agentes rezagados del interior que no puedan retirar sus fondos este mes podrán percibir los dos bimestres juntos durante la próxima gira oficial de septiembre.