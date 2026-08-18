El Gobierno pagará un bono de $50.000 a jubilados, docentes y estatales para frenar la crisis del consumo
El Ejecutivo de La Rioja brindó precisiones sobre la distribución de la ayuda económica en cuasimonedas. El cronograma de pagos del bono en "Chachos".
En el marco de las medidas implementadas para sostener los ingresos frente a la caída generalizada de la actividad, las autoridades de La Rioja ratificaron la vigencia de la ayuda extraordinaria. El Estado liquidará un bono de 50 mil pesos que se abonará mediante los denominados "Chachos" (Bocade) con el fin de dinamizar el comercio de cercanía.
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Los sectores alcanzados por el bono extraordinario
El Ministerio de Hacienda provincial dio a conocer en detalle el listado de los beneficiarios y trabajadores que percibirán esta asignación especial de emergencia:
- Jubilados y pensionados: el beneficio alcanza de forma exclusiva a los retirados de las fuerzas de seguridad (Policía y Servicio Penitenciario) y a los comprendidos en regímenes de Obligaciones a Cargo del Tesoro (pensiones graciables, veteranos de guerra y jubilados no transferidos). El resto de la clase pasiva no está contemplada en esta etapa.
- Docentes: el pago incluye a los docentes volantes cuya liquidación depende del Ministerio de Educación de la Provincia, así como también al personal que ejerce en los establecimientos confesionales.
- Estatales y municipales: los municipios coordinarán sus propios operativos. Para el personal municipal, la Provincia garantiza la entrega de los 50 mil Chachos por agente, tomando como referencia la dotación oficialmente reconocida. El beneficio alcanza también a los empleados de las Casas de La Rioja ubicadas en Córdoba y Buenos Aires.
Cronograma de rescate y validez de las cuasimonedas
Las autoridades económicas aclararon que la entrega física de los Chachos no se superpone con la acreditación de la denominada "quincenita" de 120 mil pesos que reciben los estatales. El esquema financiero para estos títulos públicos prevé una operatoria de pago y dos instancias mensuales de rescate, lo que brinda total previsibilidad tanto a los trabajadores como a los comerciantes del sector privado.
Asimismo, se confirmó que los bonos de emisiones anteriores mantienen su plena vigencia legal y comercial, por lo que podrán ser incorporados normalmente a las transacciones diarias o a los operativos de rescate bancario. En caso de que el titular no pueda asistir a cobrar el bono de manera presencial, podrá enviar a un apoderado con el correspondiente poder y fotocopias de DNI. Además, el beneficio es acumulable, de modo que los agentes rezagados del interior que no puedan retirar sus fondos este mes podrán percibir los dos bimestres juntos durante la próxima gira oficial de septiembre.
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