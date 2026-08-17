El Gobierno avaló bono de $626.424 con clausula gatillo para que los trabajadores no pierdan con la inflación

Respecto a la Gratificación Anual, las partes fijaron una base de cálculo inicial de $626.424, la cual se indexará de forma obligatoria según la inflación acumulada. De acuerdo con lo conversado en las paritarias, las empresas del sector tendrán la opción de abonar este beneficio en dos ventanas temporales específicas: entre el 15 y el 31 de diciembre de 2026, o bien entre el 15 y el 30 de abril de 2027.