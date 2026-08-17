El Gobierno avaló bono de $626.424 con clausula gatillo para que los trabajadores no pierdan con la inflación
El Sindicato de Químicos y Petroquímicos cerró su paritaria anual. El acuerdo incluye un bono indexado por el IPC para proteger el poder adquisitivo.
El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicos suscribió el nuevo acuerdo paritario anual correspondiente al período 2026-2027. La organización garantizó la implementación de un bono extraordinario y aumentos cuatrimestrales acumulativos calculados directamente sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor.
¿Cómo se aplicará la cláusula gatillo y el nuevo bono de fin de año?
El entendimiento entre el gremio y las cámaras empresarias, que contó con el aval de la Secretaría de Trabajo del Gobierno de Javier Milei, establece un mecanismo de actualización salarial por IPC cada cuatro meses, diseñado especialmente para que los salarios de la actividad no queden rezagados. Los incrementos pactados se aplicarán también sobre la denominada suma solidaria.
Respecto a la Gratificación Anual, las partes fijaron una base de cálculo inicial de $626.424, la cual se indexará de forma obligatoria según la inflación acumulada. De acuerdo con lo conversado en las paritarias, las empresas del sector tendrán la opción de abonar este beneficio en dos ventanas temporales específicas: entre el 15 y el 31 de diciembre de 2026, o bien entre el 15 y el 30 de abril de 2027.
Blindaje histórico del Convenio Colectivo de Trabajo
Más allá de la recomposición económica, la conducción de los gremios químicos destacó que la demora en la firma final del documento respondió a la firme exigencia de sumar protección legal. Bajo esa premisa, se logró incorporar una cláusula que ratifica la plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo N.º 790/21.
Esta medida funciona como un blindaje total frente a los actuales proyectos oficiales que promueven la flexibilización laboral en el país. Desde la organización sindical concluyeron que la defensa de los ingresos económicos y el resguardo de los derechos históricos conseguidos por los trabajadores son dos objetivos completamente inseparables.
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