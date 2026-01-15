Javier Milei viaja a Córdoba para participar del Festival de Jesús María que tanto denostó

De Córdoba a Asunción

Tras su asistencia al evento tradicionalista, Javier Milei viajara el sábado a Asunción, al igual que su par uruguayo Yamandú Orsi, para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El mandatario argentino viajará a Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que buscará enviar una señal de respaldo a su par anfitrión Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Como se informó, la ausencia significativa en esa cita será la de Luiz Inácio Lula da Silva, quien no concurrirá a la capital de Paraguay para la suscripción formal del pacto comercial, a pesar de haber sido durante años el principal promotor del tratado comercial UE-Mercosur.

Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.