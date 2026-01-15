Javier Milei viaja a Córdoba para participar del Festival de Jesús María que tanto denostó
Después de criticar los festivales populares por el gasto que significa organizarlos, el Presidente concurrirá al de Doma y Folklore más importante del país, esperándose la presencia de miles de concurrentes por la actuación del Chaqueño Palavecino.
Este viernes, Javier Milei regresará a una provincia que electoralmente suele ser favorable a las ideas anarcocapitalistas: Córdoba, para participar en la 60° edición del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos más convocantes del país, que sin embargo era criticado -como todos los de su especie- por el mandatario.
El Presidente fue invitado oficialmente por la Municipalidad de Jesús María, a cargo del radical Federico Zárate, y por la propia organización del festival, y hasta se barajó la idea que ingresara al anfiteatro José Hernández a caballo.
Esta noche, el Festival tendrá como principal figura al Chaqueño Palavecino; también se espera la participación de grupos como El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.
La anterior visita del jefe de Estado a territorio de la provincia mediterránea ocurrió el 12 de diciembre últmo, como parte del denominado “Tour de la Gratitud”, con el cual el oficialismo festejó la victoria de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En esa provincia, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el 42,35% de los votos, superando ampliamente a los otros candidatos, como Juan Schiaretti (28,32%) y Natalia de la Sota (8,75%).
De Córdoba a Asunción
Tras su asistencia al evento tradicionalista, Javier Milei viajara el sábado a Asunción, al igual que su par uruguayo Yamandú Orsi, para la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.
El mandatario argentino viajará a Paraguay para la firma del acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, al tiempo que buscará enviar una señal de respaldo a su par anfitrión Santiago Peña, que asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.
Como se informó, la ausencia significativa en esa cita será la de Luiz Inácio Lula da Silva, quien no concurrirá a la capital de Paraguay para la suscripción formal del pacto comercial, a pesar de haber sido durante años el principal promotor del tratado comercial UE-Mercosur.
Tras la breve estadía en tierra paraguaya, Milei emprenderá el domingo otro viaje a Suiza, adonde disertará en el Foro Económico de Davos que se celebrará entre el 19 y el 23 de enero, esperándose que brinde otras de sus “clases magistrales” sobre anarcocapitalismo y cómo destruir el Estado desde adentro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario