El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que se suma a la quita de subsidios

En el caso de la luz se establecieron bonificaciones sobre el consumo base de 300 kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y 150 kWh para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre; para 2026 se sumará una reducción adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre ese consumo base, con la posibilidad de ajustes periódicos por decisión de la Secretaría de Energía. Las mismos subsidios se aplicarán a entidades de bien público y clubes barriales según lo dispuesto en la normativa vigente.

Hornalla gas.jpg

En cuanto a la tarifa del gas, la Secretaría de Energía dispuso que la bonificación del SEF se aplicará exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del gas según el Plan Gas.Ar, y no considerará costos adicionales derivados de la provisión de gas natural regasificado u otros contratos externos.