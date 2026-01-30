El Gobierno resolvió un nuevo aumento en las tarifas de luz y gas que se suma a la quita de subsidios
Las tarifas de luz y gas subirán cerca de otro 3%, por encima de la inflación. A este nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores se sumará la quita de subsidios que sufrirán miles de hogares de clase media. Entrará además a regir la "tarifa plana" para evitar saltos bruscos en épocas de mayor consumo.
El gobierno de Javier Milei asestó este viernes un nuevo golpe a los bolsillos de los trabajadores con un nuevo aumento de tarifas de luz y gas que va por encima de la inflación. Así quedó plasmado en una serie de Resoluciones del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas hoy en el Boletín Oficial.
Las nuevas subas, que rondan el 3%, entrarán en vigencia a partir del próximo 1° de febrero. A este nuevo sablazo a las economías familiares se sumará además la quita se subsidios que afectará a miles de hogares de clase media a partir de la eliminación de la segmentación tarifaria y la institución de apenas dos categorías: con subsidios energéticos y sin subsidios energéticos.
Junto con la nuevas suba de tarifas el Gobierno estableció además un esquema de precios y bonificaciones que impactará sobre las facturas de algunos usuarios residenciales, empresas, entidades de bien público y clubes barriales, con el fin declarado de mantener la sostenibilidad económica de los servicios y focalizar los apoyos estatales en los sectores más vulnerables.
Estos cuadros tarifarios incluyen, por primera vez el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural, acompañado de las bonificaciones previstas por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El Gobierno aclaró que este precio, calculado según los lineamientos del Plan Gas.Ar, será reflejado en las facturas y que las bonificaciones solo se aplicarán sobre el PAU, no sobre el precio resultante de nuevas compras de gas fuera del plan.
Así la estacionalidad seguirá incidiendo en los montos de las facturas —por variaciones simultáneas de consumo y de precios durante el invierno—, aunque el objetivo de uniformar el precio busca atenuar estos saltos. Funcionará como una suerte de "tarifas plana" que morigere el impacto en las facturas en los meses de mayor consumo y distribuya ese mayor gasto en los meses de menor consumo.
En el caso de la luz se establecieron bonificaciones sobre el consumo base de 300 kWh para los meses de enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre, y 150 kWh para marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre; para 2026 se sumará una reducción adicional extraordinaria de hasta el 25% sobre ese consumo base, con la posibilidad de ajustes periódicos por decisión de la Secretaría de Energía. Las mismos subsidios se aplicarán a entidades de bien público y clubes barriales según lo dispuesto en la normativa vigente.
En cuanto a la tarifa del gas, la Secretaría de Energía dispuso que la bonificación del SEF se aplicará exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del gas según el Plan Gas.Ar, y no considerará costos adicionales derivados de la provisión de gas natural regasificado u otros contratos externos.
