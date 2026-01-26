Tarifa plana de gas: qué pasará con los subsidios y cómo será el esquema de precio único

Cómo funciona la nueva "tarifa plana" de gas

El punto central de la reforma es la creación del "Precio Anual Uniforme". Según los considerandos de la norma, este sistema busca evitar que el aumento natural del consumo durante el invierno se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, un "golpe doble" que solía disparar el valor de las facturas en los meses más fríos.