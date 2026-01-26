Tarifa plana de gas: qué pasará con los subsidios y cómo será el esquema de precio único
El Ejecutivo oficializó los Subsidios Energéticos Focalizados y el "Precio Anual Uniforme". El objetivo es evitar saltos en las boletas de invierno de gas.
El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes un cambio en el sistema energético nacional. Mediante el Decreto 26/2026, publicado en el Boletín Oficial, se avanzó en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y se estableció un mecanismo de "tarifas planas" para el servicio de gas natural.
La normativa, que lleva la firma del Presidente y de todo su Gabinete, modifica el Plan Gas.Ar (Decreto 892/2020) para permitir que el Estado intervenga de una manera distinta en la conformación del precio que pagan los hogares. La medida apunta a eliminar las distorsiones de la segmentación anterior y unificar los criterios de asistencia estatal.
Cómo funciona la nueva "tarifa plana" de gas
El punto central de la reforma es la creación del "Precio Anual Uniforme". Según los considerandos de la norma, este sistema busca evitar que el aumento natural del consumo durante el invierno se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, un "golpe doble" que solía disparar el valor de las facturas en los meses más fríos.
Con este nuevo esquema:
-
Costo anualizado: El precio del gas para el usuario final se anualiza, distribuyendo el costo de manera más uniforme a lo largo de los doce meses.
Suavización de picos: Esto permite "suavizar" las subas durante los meses de mayor demanda (invierno), sin que ello implique pagar menos en el total anual, sino pagar de forma más estable.
Intervención estatal: El Estado nacional se hará cargo de la diferencia mensual entre este Precio Anual Uniforme y el precio de mercado real. Este diferencial puede ser positivo o negativo dependiendo la época del año, y será compensado o deducido por el fisco.
El Gobierno avanza en la quita de subsidios y crea una "tarifa plana" en el precio del gas
El fin de la segmentación y los nuevos subsidios
El decreto instruye a la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, a realizar las adecuaciones necesarias para la puesta en marcha inmediata del SEF. Este régimen reemplaza la segmentación por ingresos vigente hasta ahora, focalizando la ayuda en la "demanda prioritaria".
Las claves del nuevo sistema de subsidios son:
-
Definición de precios: La Secretaría de Energía, con asistencia del ENARGAS, definirá el Precio Anual Uniforme mediante procesos que podrán incluir audiencias públicas.
Compensación a productoras: Se recalcularán las compensaciones a las empresas productoras de gas, ya que al anualizar el precio, habrá meses con saldos a favor y otros en contra para el Estado.
Vigencia: El decreto entra en vigencia desde hoy, día de su publicación, y será enviado a la Comisión Bicameral del Congreso para su tratamiento.
El Gobierno aclaró que estas modificaciones no afectan los contratos previos con las petroleras ni el "derecho a recibir el Precio Ofertado" por parte de los productores, garantizando así la seguridad jurídica del Plan Gas.Ar original mientras se protege al usuario residencial de la volatilidad estacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario