Todos los aumentos que se aplicarán en febrero de 2026: transporte, alquileres y prepagas, a la cabeza

Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $721,08

Tramo de 3 a 6 km: $803,29

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17

Viajes de 12 a 27 km: $927,12

Más de 27 kilómetros: $988,63

Sólo dentro de PBA:

El boleto mínimo, hasta 3 kilómetros: $721,08

Tramo de 3 a 6 kilómetros: $803,29

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17

Viajes de 12 a 27 kilómetros: $927,12

Más de 27 kilómetros: $988,63

Alquileres: los contratos que hayan sido celebrados bajo la difunta Ley de Alquileres tendrán un incremento de 34,6%, siguiendo el Índice de Contratos de Locación (ICL), pero a los posteriores al DNU que derogó esa norma habrá que aplicarles ajustes de acuerdo a lo pautado ente particulares.

Así, un ajuste trimestral será del 6,08%; el cuatrimestral, de 8,22%; y el semestral, de 12,81%.

alquileres

Prepagas: está dispuesto el aumento del 2,8% en febrero, que quedaría por encima de la cifra de inflación prevista por consultoras privadas para el mes de enero de 2026. Ese valor se ubica entre 2,3% y 2,6% en el primer mes del año.

Cable y telefonía: los prestadores están en condiciones de aplicar un aumento de entre 2,8 y 3,5% gracias a la firma de un acuerdo entre el sector público y la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL), que nuclea a Movistar, Telecom y Claro.

Luz: tras la entrada en vigencia del registro de clientes subsidados, la Secretaría de Energía anticipó que el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000 en temporada de alto consumo; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000.

Gas: durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000, anticipó Energía, pero eso está por verse.