Todos los aumentos que se aplicarán en febrero de 2026: transporte, alquileres y prepagas, a la cabeza
En general se trata de aumentos que calculan teniendo en cuenta la inflación de meses anteriores, así que los datos del INDEC serán clave para el presupuesto.
El costo de vida se encarecerá en febrero con la aplicación de varios aumentos en servicios como el transporte público -al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires-, la telefonía móvil y el gas y la luz. También habrá aumentos en prepagas y alquileres.
Por ejemplo, la tarifa para colectivos de la Ciudad de Buenos Aires subirá un 2,8% mientras que las líneas con jurisdicción en provincia aumentarán un 4,5%.
Además, en febrero entrará en vigencia el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para las tarigas de luz y gas.
Cómo queda el cuadro tarifario del transporte público:
Ciudad de Buenos Aires
- El boleto mínimo, hasta 3 km: $637,58
- Recorrido de 3 a 6 km: $708,46
- Recorrido de 6 a 12 km: $763,05
- Recorrido de 12 a 27 km: $817,67
- Subte: $1.336 con SUBE registrada
- Premetro: $467,60
Provincia de Buenos Aires
- Boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): $721,08
- Tramo de 3 a 6 km: $803,29
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17
- Viajes de 12 a 27 km: $927,12
- Más de 27 kilómetros: $988,63
- Sólo dentro de PBA:
- El boleto mínimo, hasta 3 kilómetros: $721,08
- Tramo de 3 a 6 kilómetros: $803,29
- Tramo de 6 a 12 kilómetros: $865,17
- Viajes de 12 a 27 kilómetros: $927,12
- Más de 27 kilómetros: $988,63
Alquileres: los contratos que hayan sido celebrados bajo la difunta Ley de Alquileres tendrán un incremento de 34,6%, siguiendo el Índice de Contratos de Locación (ICL), pero a los posteriores al DNU que derogó esa norma habrá que aplicarles ajustes de acuerdo a lo pautado ente particulares.
Así, un ajuste trimestral será del 6,08%; el cuatrimestral, de 8,22%; y el semestral, de 12,81%.
Prepagas: está dispuesto el aumento del 2,8% en febrero, que quedaría por encima de la cifra de inflación prevista por consultoras privadas para el mes de enero de 2026. Ese valor se ubica entre 2,3% y 2,6% en el primer mes del año.
Cable y telefonía: los prestadores están en condiciones de aplicar un aumento de entre 2,8 y 3,5% gracias a la firma de un acuerdo entre el sector público y la Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL), que nuclea a Movistar, Telecom y Claro.
Luz: tras la entrada en vigencia del registro de clientes subsidados, la Secretaría de Energía anticipó que el 35% de los usuarios de luz pagará una factura promedio inferior a $22.000 en temporada de alto consumo; el 66%, menos de $44.000: y el 81%, menos de $67.000.
Gas: durante los meses de invierno el 56% de los hogares pagará una factura inferior a $14.000; el 75%, menos de $56.000; y el 83%, menos de $73.000, anticipó Energía, pero eso está por verse.
