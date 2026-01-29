Formalizaron los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR y EDESUR: todos los detalles

Además, se estableció una bonificación extraordinaria de hasta el 25% sobre el consumo base para los beneficiarios del SEF durante 2026. Según indicaron las autoridades, esta reducción adicional busca amortiguar la transición del nuevo esquema de subsidios y aportar previsibilidad en las facturas, con un porcentaje que podrá ser ajustado por la Secretaría de Energía.

Los clubes de barrio y las organizaciones sin fines de lucro fueron incluidos dentro del esquema y abonarán los mismos valores que los usuarios residenciales con subsidio.

Nuevos valores para Edesur

En el caso de Edesur, los usuarios de Nivel 1 (altos ingresos) y sin subsidio deberán abonar un cargo fijo de $1.393,730 para consumos de hasta 150 kWh, junto a un cargo variable de $115,293. Si el consumo alcanza hasta los 400 kWh, el cargo fijo asciende a $2.925,470y el variable a $115,746.

Para los hogares con subsidio, el beneficio se aplica únicamente sobre el cargo variable, siempre que no se supere el consumo base. En ese caso, el esquema queda en $1.393,730 de cargo fijo y $44,463 de cargo variable. Si el consumo mensual supera los 300 kWh, el cargo variable pasa a $115,293.

Los clubes de barrio y entidades sin fines de lucro bajo la órbita de Edesur abonarán los mismos valores que los usuarios subsidiados.

Nuevos valores para Edenor

Para los clientes de Edenor, los hogares de altos ingresos deberán pagar un cargo fijo de $1.414,930 para consumos menores a 150 kWh, con un cargo variable de $115,282. En caso de consumos de hasta 400 kWh, el cargo fijo se eleva a $3.017,820 y el variable a $115,798.

En el caso de los usuarios con subsidio, el consumo base de hasta 300 kWh mensualesse facturará con un cargo fijo de $1.414,930 y un cargo variable de $44,292. Si se supera ese límite, se mantiene el cargo fijo y el variable pasa a $115,282.

Al igual que en Edesur, los clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro que reciben el servicio de Edenor pagarán los mismos valores que los hogares subsidiados.

Por último, el ENRE detalló los valores aplicables a los usuarios con medidores autoadministrados. Sin subsidio, deberán abonar $124,715 para consumos de hasta 150 kWh y $122,519 hasta los 400 kWh. Con subsidio, los montos se reducen a $53,725 y $79,924, respectivamente.