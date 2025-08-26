El Gobierno simplificó la compraventa de autos: todos los detalles
La Ventanilla Única de Pago Registral Automotor servirá para hacer trámites de inscripción, radicación o transferencia de dominio de autos.
El gobierno de Javier Milei creó este martes la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (Vupra), un sistema digital destinado a simplificar y centralizar los pagos vinculados a la compraventa de autos e impuestos automotores.
Así quedó plasmado en la Resolución 572/2025 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. La Vupra, que entrará en vigencia el próximo 1° de noviembre y requerirá la adhesión de cada jurisdicción, servirá para realizar trámites de inscripción, radicación o transferencia de vehículos.
La plataforma permitirá abonar en un mismo lugar los aranceles registrales, impuestos y tasas provinciales y municipales, además de multas de tránsito. Todas las operaciones tendrán trazabilidad electrónica y deberán cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales.
“Vupra busca optimizar los servicios, simplificar los procedimientos y mejorar la atención al ciudadano mediante el uso de tecnologías digitales. La iniciativa fomenta eficiencia económica y promueve una gestión pública más transparente y accesible”, señala el texto oficial.
El artículo 4 de la norma invita a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a sumarse. Cada jurisdicción deberá asumir los costos de implementación y garantizar la interoperabilidad con sus sistemas locales.
De acuerdo con la resolución, el sistema evitará que los ciudadanos deban realizar múltiples pagos en distintas instancias y permitirá verificar deudas impositivas o multas de tránsito antes de concretar una transferencia.
“Agilizará la percepción de aranceles y el pago de impuestos, tasas y multas por infracciones de tránsito y permitirá que las personas involucradas en el trámite registral puedan verificar la existencia de posibles deudas relacionadas a impuestos y tasas vinculados a la radicación y transferencia de dominio de los automotores, y a multas por infracciones de tránsito, con lo cual aportará claridad y transparencia a la operación registral”, se agregó.
La medida se suma a otras iniciativas para simplificar trámites en el sector automotor, como la eliminación de la Cédula Azul, el fin del Régimen Informativo de Compraventa de Vehículos Usados, la reducción de costos en las licencias de conducir y la flexibilización de la importación de autos usados.
