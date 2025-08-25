Agosto negro: la confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 13,6% y tocó su nivel más bajo
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) se ubicó en 2,12 puntos, con una caída del 13,6% respecto al mes anterior y del 16,5% en comparación con agosto de 2024.
La confianza en el gobierno nacional alcanzó en agosto su nivel más bajo desde el inicio del mandato de Javier Milei, según un informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.
El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de agosto de 2025 se ubicó en 2,12 puntos, lo que representa una caída del 13,6% respecto al mes anterior y del 16,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. El estudio, elaborado a partir de una encuesta nacional realizada por Poliarquía Consultores, señala que este descenso interrumpe la estabilidad observada en los cuatro meses previos y marca un nuevo piso en la percepción ciudadana sobre la gestión actual.
El ICG, que se mide en una escala de 0 a 5 desde noviembre de 2001, permite comparar la confianza en el gobierno a lo largo de distintas administraciones, el valor de agosto de 2025 es "16,3% menor que el de agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri (ICG = 2,53), y 14,3% mayor que el de agosto de 2021, bajo el gobierno de Alberto Fernández (ICG = 1,85)", explicaron.
La media del ICG durante los 20 meses de gobierno de Milei se sitúa en 2,48 puntos, apenas por debajo del promedio registrado en el mismo período de Macri (2,58) y por encima del de Fernández (2,17).
El informe detalla que la caída de la confianza se reflejó en todos los componentes del índice:
- "Honestidad de los funcionarios" descendió a 2,54 puntos (-9,9%)
- "Capacidad para resolver los problemas del país" a 2,46 puntos (-14,6%)
- "Eficiencia en la administración del gasto público" a 2,10 puntos (-13,2%)
- "Evaluación general del gobierno" a 1,78 puntos (-12,8%)
- "Preocupación por el interés general" a 1,73 puntos (-18,2%).
El estudio también arroja que durante dicho mes la confianza en el gobierno fue mayor entre hombres, habitantes del interior, personas con educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas económicas positivas. El informe reitera que “la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes”, reflejando un deterioro generalizado en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Milei.
