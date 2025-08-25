Agosto negro: la confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 13,6% y tocó su nivel más bajo

"Honestidad de los funcionarios" descendió a 2,54 puntos (-9,9%)

descendió a 2,54 puntos (-9,9%) "Capacidad para resolver los problemas del país" a 2,46 puntos (-14,6%)

a 2,46 puntos (-14,6%) "Eficiencia en la administración del gasto público" a 2,10 puntos (-13,2%)

a 2,10 puntos (-13,2%) "Evaluación general del gobierno" a 1,78 puntos (-12,8%)

a 1,78 puntos (-12,8%) "Preocupación por el interés general" a 1,73 puntos (-18,2%).

La encuesta fue realizada en las primeras dos semanas del agosto, un mes sensible para el gobierno nacional por las derrotas en el Congreso y la inestabilidad económica, pero no llegó a registrar si hubo una variación en la percepción vinculada al escándalo por presuntas coimas en la Andis, que salpica a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

El estudio también arroja que durante dicho mes la confianza en el gobierno fue mayor entre hombres, habitantes del interior, personas con educación terciaria o universitaria, quienes no fueron víctimas de delitos y quienes mantienen expectativas económicas positivas. El informe reitera que “la variación del ICG fue negativa en sus cinco componentes”, reflejando un deterioro generalizado en la percepción ciudadana sobre la gestión de Javier Milei.