La droguería "preferida" del Gobierno tiene contratos con el Estado por más de $100 mil millones

Al INCUCAI, la droguería le vendió Busulfan, Eltrombopag y Voriconazol por 94 millones de pesos. Por medio de una contratación directa por la adquisición de Enzalutamida de 80 mg, Suizo Argentina acordó el pago de 436 millones de pesos en julio de 2024.

La droguería también le vendió guantes para cirugía y examinación por 105 millones de pesos al Hospital Naval Buenos Aires Cirujano mayor Doctor Pedro Mallo a cargo del Ministerio de Defensa.

Actualmente, con el mismo hospital, Suizo Argentina tambien registra un contrato en etapa de adjudicación por 133 millones de pesos por la venta de solución fisiológica y solución ringer lactato. Por otro lado, por la compra de medicamentos de alto costo inmunosupresores, anticoagulantes y antitumorales, se acordó el pago de 469 millones de pesos.

Un mes antes, por medicamentos oncológicos, cobró 365 millones de pesos. Mientras que las otras droguerías acordaron ventas por valores que oscilaron entre 1 y 184 millones de pesos. Durante ese mismo abril, acordó la venta de medicamentos anticuerpos monoclonales con cadena de frío para la División Farmacia de la Federal por 939 millones de pesos.