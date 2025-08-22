La droguería "preferida" del Gobierno tiene contratos con el Estado por más de $100 mil millones
Mientras Javier Milei avanza con su ajuste, Karina Milei y Lule Menem están siendo investigado por el supuesto cobro de retornos en la compra de medicamentos.
Mientras crece el escándalo de corrupción que destaparon los audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, se supo que la Suizo Argentina tiene multimillonarios contratos con el gobierno de Javier Milei.
En los audios Spagnuolo admitió que Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei estaban recibiendo retornos de la Droguería Suizo Argentina por los contratos de entrega de medicamentos a la Andis. La droguería tiene contratos por más de 100 mil millones de pesos con el gobierno libertario, entre los ministerios de Salud, Seguridad y Defensa.
Según consignó Ámbito este viernes, entre el 10 de diciembre de 2023 y agosto del 2025, el sitio comprar.ar informó casi una decena de adquisiciones a Suizo Argentina por parte de la cartera sanitaria.
Por ejemplo, en la compra del medicamento Asparaginasa Pegilada 750 UI/ml por un total de 1.034 millones de pesos. También por el mecanismo de contratación directa, en mayo de este año, Suizo Argentina venció con una oferta de 2.800 millones de pesos para la venta Cetuximab 500 mg.
No obstante, por la adquisición de Hormona de Crecimiento Somatotropina, el ministerio de Salud pagó abonó 861 millones de pesos, en tanto que por medicamentos oncológicos pagó 762 millones de pesos.
Al INCUCAI, la droguería le vendió Busulfan, Eltrombopag y Voriconazol por 94 millones de pesos. Por medio de una contratación directa por la adquisición de Enzalutamida de 80 mg, Suizo Argentina acordó el pago de 436 millones de pesos en julio de 2024.
La droguería también le vendió guantes para cirugía y examinación por 105 millones de pesos al Hospital Naval Buenos Aires Cirujano mayor Doctor Pedro Mallo a cargo del Ministerio de Defensa.
Actualmente, con el mismo hospital, Suizo Argentina tambien registra un contrato en etapa de adjudicación por 133 millones de pesos por la venta de solución fisiológica y solución ringer lactato. Por otro lado, por la compra de medicamentos de alto costo inmunosupresores, anticoagulantes y antitumorales, se acordó el pago de 469 millones de pesos.
Un mes antes, por medicamentos oncológicos, cobró 365 millones de pesos. Mientras que las otras droguerías acordaron ventas por valores que oscilaron entre 1 y 184 millones de pesos. Durante ese mismo abril, acordó la venta de medicamentos anticuerpos monoclonales con cadena de frío para la División Farmacia de la Federal por 939 millones de pesos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario