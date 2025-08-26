ANSES: cómo obtener el crédito de $1.350.000 en simples pasos
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
Durante los últimos días de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer una serie de noticias importantes y muy esperadas por los beneficiarios, como el incremento del 1,62% de cada prestación y el cronograma de pagos para agosto. Aunque también anunció un extra para un selecto grupo de grupo que decida acceder al crédito.
Los jubilados y pensionados ya pueden acceder a un préstamo 100% online del Banco Nación, con plazos de hasta 72 meses y montos que dependen de los ingresos netos. Este crédito permite organizar el pago de gastos imprevistos, mejoras en el hogar o cualquier necesidad personal, con la comodidad de que las cuotas se descuentan de forma automática del haber mensual o de la cuenta del Banco Nación.
Quiénes pueden acceder al préstamo
Los préstamos están dirigidos a:
-
Beneficiarios de AUH y SUAF con haberes acreditados en Banco Nación o Banco Provincia.
Mayores de 18 años, con residencia en Argentina.
Con cuenta bancaria activa y Clave Digital y CUIL en funcionamiento.
Que mantengan buen historial crediticio.
Con ingresos que no superen los $317.800, equivalente al salario mínimo vigente en julio 2025.
De cuánto son los montos y cómo quedan los nuevos valores de la AUH
Los créditos parten de $100.000 y alcanzan hasta $1.350.000, con tasas nominales anuales del 79 % y cuotas fijas entre 12 y 72 meses. Los bancos estatales ofrecen además un simulador online que permite calcular cuotas, plazos y montos disponibles antes de confirmar la operación.
ANSES actualizó los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) desde septiembre 2025:
-
AUH general: $92.065,27 por hijo.
AUH por hijo con discapacidad: $299.790,04.
Asignación por Embarazo: $92.065,27.
También se ajustaron las asignaciones familiares del SUAF y la Tarjeta Alimentar, que alcanzará hasta $108.062 para familias con tres hijos.
Por qué solo Banco Nación y Banco Provincia ofrecen estos créditos
El acuerdo entre la ANSES y estas dos entidades estatales garantiza la validación inmediata de datos y la acreditación segura de los montos. Además, sus tasas y condiciones resultan más competitivas frente a las de bancos privados, consolidándose como la principal opción de financiamiento para beneficiarios de AUH, SUAF y jubilaciones.
