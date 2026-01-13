El Gobierno eliminará los aranceles a la importación de celulares: cómo impactará esto en los precios

"Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de la producción nacional. Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación", señaló Marcos Linares, el secretario adjunto de la UOM.

El año pasado, el sindicato había llevado adelante un paro por tiempo indeterminado que paralizó la producción de electrónicos en las fábricas de Río Grande, en rechazo a las políticas oficiales. En ese contexto, desde el gremio alertaron que estas decisiones "afectan gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia".

Según datos oficiales, el régimen industrial fueguino, creado en 1972 y que exime del pago de impuestos nacionales a las actividades productivas que allí se desarrollan, representa cerca del 78% de la economía local, mientras que la industria electrónica genera alrededor de 8.500 puestos de trabajo en la isla.

Qué pasará con los precios de los celulares

Con la eliminación total de los aranceles, desde este 15 de enero los celulares importados ingresarán al país con arancel cero. Desde el gobierno nacional justificaron la medida al señalar que los cambios "mejorarán las condiciones de oferta de los bienes alcanzados, reducirán los precios de mercado y facilitarán el acceso de los consumidores", además de promover la inclusión digital y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, remarcaron que el objetivo central es estimular la competencia y que ello se traduzca en una baja de hasta el 30% en los precios finales, aunque aclararon que la reducción no será automática y dependerá del comportamiento del mercado, la oferta y la demanda.

Más allá de esto, desde la administración nacional no pueden definir cuándo la baja de aranceles impactará en el precio final de los dispositivos móviles.