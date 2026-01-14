El Gobierno calificó como organizaciones terroristas a filiales de la "Hermandad Musulmana"

Además, el texto remarcó que la medida “permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”.

Por último, se recordó que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”. En ese marco, el comunicado concluyó: “Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.

Oficina del presidente

Qué es y cómo opera la Hermandad Musulmana

La “Hermandad Musulmana” es un movimiento islámico fundado en 1928 en Egipto y considerado uno de los más antiguos dentro del mundo musulmán. A lo largo de casi cien años de historia, desarrolló una fuerte presencia política y social en distintos países de Medio Oriente y el norte de África, combinando acciones religiosas, sociales y participación en la vida pública.

En sus inicios, la organización se presentó con el objetivo de promover una sociedad islámica regida por la sharía. Con el tiempo, el movimiento se diversificó: algunas de sus corrientes derivaron en la creación de partidos políticos, mientras que otras adoptaron métodos violentos. Su ideología se basa en la centralidad del Corán y la Sunna como forma de vida y en la aspiración de unificar a los países musulmanes bajo un mismo califato.

Diversos Estados consideran a la Hermandad Musulmana como antecedente de organizaciones extremistas, entre ellas Hamás. En el plano político, el grupo llegó al poder en Egipto en 2012 a través del Partido Libertad y Justicia. No obstante, en 2013, el entonces presidente Mohamed Morsi fue derrocado mediante un golpe de Estado, en un contexto de fuertes críticas por la imposición de una agenda islamista asociada al movimiento.