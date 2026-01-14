El Gobierno calificó como organizaciones terroristas a filiales de la "Hermandad Musulmana"
La medida se basó en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas”.
El Gobierno nacional resolvió este miércoles avanzar con la designación de distintas facciones de la “Hermandad Musulmana” como organizaciones terroristas. La medida alcanza a los capítulos con presencia en Líbano, Egipto y Jordania y fue oficializada a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente.
Según se informó, la decisión se tomó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente”. En ese sentido, se dispuso la incorporación de estas filiales al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Desde el Ejecutivo detallaron que “la decisión, impulsada por el Presidente Javier G. Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estad, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”.
El comunicado precisó que se detectaron “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.
De acuerdo a lo señalado, con esta resolución “se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, para que los miembros de la Hermandad Musulmana y sus aliados no puedan actuar con libertad”.
Además, el texto remarcó que la medida “permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes, el propio Egipto donde nació este grupo, entre otros”.
Por último, se recordó que el Presidente “mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás y más recientemente con el Cartel de los Soles”. En ese marco, el comunicado concluyó: “Este Gobierno tiene la convicción de que Argentina vuelva a alinearse a la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes quieren destruirla”.
Qué es y cómo opera la Hermandad Musulmana
La “Hermandad Musulmana” es un movimiento islámico fundado en 1928 en Egipto y considerado uno de los más antiguos dentro del mundo musulmán. A lo largo de casi cien años de historia, desarrolló una fuerte presencia política y social en distintos países de Medio Oriente y el norte de África, combinando acciones religiosas, sociales y participación en la vida pública.
En sus inicios, la organización se presentó con el objetivo de promover una sociedad islámica regida por la sharía. Con el tiempo, el movimiento se diversificó: algunas de sus corrientes derivaron en la creación de partidos políticos, mientras que otras adoptaron métodos violentos. Su ideología se basa en la centralidad del Corán y la Sunna como forma de vida y en la aspiración de unificar a los países musulmanes bajo un mismo califato.
Diversos Estados consideran a la Hermandad Musulmana como antecedente de organizaciones extremistas, entre ellas Hamás. En el plano político, el grupo llegó al poder en Egipto en 2012 a través del Partido Libertad y Justicia. No obstante, en 2013, el entonces presidente Mohamed Morsi fue derrocado mediante un golpe de Estado, en un contexto de fuertes críticas por la imposición de una agenda islamista asociada al movimiento.
