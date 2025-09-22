El mensaje de Javier Milei tras el respaldo de Estados Unidos en medio de la crisis cambiaria

Milei Scott Bessent

El respaldo estadounidense llega en un contexto delicado: la escalada del dólar encendió las alarmas en el mercado local y obligó a Milei a reprogramar su agenda internacional. De todas formas, el Presidente confirmó que viajará a Nueva York, donde este martes mantendrá un encuentro clave con Trump y Bessent para delinear los próximos pasos de cooperación financiera y comercial.

El gesto de Washington fue leído como un intento de contener la desconfianza, aunque la incógnita persiste: ¿bastará con mensajes de apoyo político o será necesario un paquete de medidas concretas para frenar la corrida y estabilizar la economía argentina?